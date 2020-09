Nancy : le " Livre sur la place " à la mode de la contrainte sanitaire

La quarante-deuxième édition du " Livre sur la place " s'est ouvert vendredi 11 septembre, à Nancy. Une édition particulière, modifiée et perturbée par l’épidémie de la Covid-19. Le rendez-vous de la rentrée littéraire est adapté aux contraintes sanitaires mais le public est moins nombreux.

Des lecteurs qui réservent leur billet gratuit pour assister aux tables rondes, entretiens et cafés littéraires, mais qui ne viennent pas. Voilà le symptôme du début de la quarante-deuxième édition du " Livre sur la place " de Nancy. La plupart des salles n'étaient pas remplies, alors que le public avait répondu présent en réservant en ligne.

Une situation qui résume, en partie, les conséquences de la crise sanitaire, sur le premier salon littéraire de la rentrée.

Un public moins nombreux

Une édition d'abord adaptée aux contraintes sanitaires. Fini le grand chapiteau de la place de la Carrière, et son effervescence. Fini également les longues files d'attentes devant l'opéra ou l'hôtel de ville, il faut désormais réserver sa place.

La place de la Carrière, orpheline du chapiteau du " Livre sur la place " © Radio France - Léo Limon

Le public est également moins nombreux. La plupart des réservations pour assister aux conférences sont complètes. Mais toutes les personnes ayant réservées ne s'y rendent pas. Les organisateurs invitent donc les lecteurs sans réservation à se présenter à l'entrée des salles, si l'affluence réelle le permet, ils pourront accéder à la conférence.

Ça fait plaisir de retrouver les lecteurs

Malgré tout, la passion du livre est toujours bien présente. Cette nouvelle formule du " Livre sur la place " fait même des heureux. Elle permet, selon eux, de rencontrer les auteurs dans de meilleures conditions. C'est le cas de Séverine, une habituée du salon, qui est venu écouter Franck Thilliez, auteur à succès de thrillers : " On a vraiment le temps de passer un moment avec les auteurs. J'ai dû choisir les conférences auxquelles j'allais me rendre et j'ai réussi à avoir des places pour mes trois auteurs préférés ".

Pour les auteurs, le " Livre sur la place " permet aussi de retrouver le public, après le confinement. Des retrouvailles masquées mais enthousiastes, selon Franck Thilliez : " Ça fait plaisir de retrouver les lecteurs, depuis février il ne s'est rien passé. C'est particulier cette année, on fait un peu plus attention. La dédicace reste un moment de convivialité".

La quarante-deuxième édition se poursuit à Nancy jusqu'au 20 septembre.