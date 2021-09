Place Stanislas à Nancy : le Monument préféré des Français a désormais sa plaque officielle

La place Stanislas de Nancy a eu son émission de télévision, elle a désormais sa plaque officielle de "Monument préféré des Français". Une plaque dorée a été posée ce vendredi midi sur l'Hôtel de Ville, côté office de tourisme.

L'occasion pour Mathieu Klein de redire sa fierté. "C'est notre place Stan mais maintenant, c'est aussi la place Stanislas de tous les Français", indique le maire de Nancy.

C'est un lieu magique, c'est la place de vie, de rencontres, du patrimoine

Mathieu Klein qui n'hésite pas à user des superlatifs : "La plus belle place du monde est évidemment fondée à gagner tous les prix et tous les concours ! En 2021, cela résonne d'autant plus que l'envie de se retrouver est là. Reconnaître la place Stanislas comme le Monument préféré des Français, c'est aussi se dire qu'une place de ville est un lieu de lien social, d'échanges. Je pense que cela a du sens qu'elle soit primée en 2021".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix