Reporté pour cause de crise sanitaire lors de l'été 2020, voilà le retour du spectacle "Les rendez-vous place Stanislas" dès ce vendredi 9 juillet. Pas de jauge, pas de pass sanitaire exigés pour ce spectacle gratuit.

Nancy : le retour estival du spectacle son et lumières place Stanislas

Le spectacle son et lumières de la place Stanislas va s'organiser jusqu'au 12 septembre

Le spectacle son et lumières "Les Rendez-vous Place Stanislas " projeté sur toutes les façades de la place Stanislas à Nancy débute dès ce vendredi 9 juillet à 22h45. L'accès est libre jusqu'au 12 septembre.

Ce spectacle vidéo lancé en 2007, proposé ces dernières années sur les façades de l'Hôtel de Ville, des Pavillons Jacquet et Alliot, du musée des Beaux-Arts et de l'Opéra national de Lorraine, avait été reporté l'été 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. A la place un "maping" vidéo en continu. Cet été 2021, retour du spectacle comme nous l'avons connu dès son origine, sans jauge et sans pass sanitaire.

La Ville de Nancy n'organise pas cette année de feu d'artifice pour le 14 Juillet, en raison de la situation sanitaire mais annonce et met en avant près de 300 animations tout l'été dont ce spectacle son et lumières.

Les précisions sur les horaires du son et lumières de la place Stanislas :

22h45 du 9 juillet au 15 août

22h du 16 août au 12 septembre

à lire aussi Pas de son et lumière place Stan à Nancy cet été : la mairie promet des innovations culturelles