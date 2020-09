Nancy : les jardiniers du confinement vivent leur nouvelle passion à " Pépinière en vert "

Il y a ceux qui jardinent depuis la nuit des temps, ceux qui ont la main verte depuis toujours. Et puis il y a eux, les petits nouveaux, les jardiniers du confinement. Ceux que la crise sanitaire a poussé à mettre les mains dans la terre pour embellir petits bouts de jardin, balcons et autres rebords de fenêtres.

On s'est rendu compte que le jardin n'était pas assez grand

Les voilà propulsés dans le monde des marchés aux plantes où les acheteurs se promènent avec des plantes pleins les bras et où l'emplacement d'une fleur fait l'objet d'une très fine analyse.

Pour beaucoup, le jardinage rejoint une quête du bien-être à la maison © Radio France - Léo Limon

Evidemment, il y a les habitués comme Dominique et Martine, les deux sœurs cultivent un jardin depuis plus de vingt ans. Jardiner, elles savent faire, mais le confinement a aussi eu un effet sur leur pratique du jardinage " On a pas attendu pour avoir un beau jardin. Mais _avec le confinement on s'est rendu compte que le jardin n'était pas assez grand_. Alors on a enlevé de la pelouse pour mettre des fleurs. "

Un espace que je n'occupais pas avant le confinement

Et puis, il y a donc les petits nouveaux, comme François qui cherche des " plantes qui vivent leurs vies un peu toutes seules, dans un esprit sauvage pour un jardin urbain". Être enfermé chez lui, lui a ouvert les yeux sur son jardin, " c'est _un espace que je n'occupais pas avant le confinement_, depuis il a un intérêt nouveau à mes yeux. Une fois que j'ai commencé à m'en occuper j'ai eu envie d'aller un peu plus loin ".

Pour François, le jardinage est désormais un espace de création et un nouveau loisir : " avant, je ne passais pas trop de temps au jardin, avec le confinement c'est devenu un nouveau centre d'intérêt ".

Nouvelle clientèle et nouvelles habitudes

Ce regain d'intérêt , Anthony Cuny, pépiniériste à Bainville-aux-Miroirs, le voit chez sa clientèle : " les gens sont plus souvent chez eux, ils partent moins depuis le début de la crise. Ils veulent jardiner, bricoler, ils ont envie d'avoir du beau chez eux, sans pourtant que ce soit le jardin de Versailles, mais on y presque ".

Une clientèle qui se renouvelle, avec de nouvelles habitudes : " Il y a plus de jeunes cette année, ils s'y sont mis un peu plus cette année, les habitués sont toujours là. Ce qu'on remarque aussi c'est que les gens font plus de potagers pour pouvoir manger ce qu'ils produisent ".