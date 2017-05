A Nancy, les "jardins partagés" prennent racine

L'association Racines Carrées, qui défend l'idée des jardins partagés, présente ses activités ce week-end des 6 et 7 mai au parc Sainte-Marie à Nancy, à l'occasion de Nature en Fête. Rencontre avec des jardiniers bien urbains !

Ils habitent dans le Grand Nancy, ont la main verte et défendent le principe des jardins partagés. Les membres de Racines Carrées préparent leur deuxième récolte de légumes. Ce week-end, ils présentent leurs activités au parc Sainte-Marie de Nancy à l'occasion de Nature en Fête, le grand marché aux plantes et aux fleurs.

L'association cultive trois jardins mis à disposition gracieusement par des particuliers à Vandoeuvre-lès-Nancy, Essey-lès-Nancy et Malzéville. Les adhérents se retrouvent une à deux fois par semaine dans les parcelles, sèment, plantent et mettent leur récolte bio en commun.

Le bon légume

A Vandoeuvre, Claire la propriétaire, se réserve la moitié de son jardin de 400 m2 occupée par des fruitiers. L'autre est cultivée par Ségolène, 30 ans, et ses camarades. Pois, roquette, persil, carotte, panais et tomates. Ségolène, étudiante salariée, scrute la croissance. "On travaille tous ensemble pour le jardin, c'est vraiment collectif. Ce qui vient du jardin a un autre goût. On cherche le bon légume."

La tomate qui n'a pas de goût, ce n'est plus possible ! - Ségolène

L'esprit de Racines Carrées, résumé par son président Joffrey Pernot ? "On essaie de renouer le contact - qu'on estime un peu perdu - entre les urbains et la terre. Il est essentiel à entretenir et préserver." Marion, 25 ans, travaille au CHU de Nancy et apprécie cette bulle verte. "Vous entendez les oiseaux là ? C'est vraiment super sympa !" Son plaisir : "mettre les mains dans la terre, voir pousser, prendre soin et puis manger".

Partage

Avant Racines Carrées, Vincent 32 ans, n'avait aucune expérience du jardinage. Un ingénieur en télécoms, séduit par l'idée de tout partager. "Aujourd'hui, on est dans une société où les gens ont besoin de se réunir et de faire les choses en commun plutôt que de rester chez soi et de consommer de manière un peu aveugle. C'est super important de mettre toute cette connaissance, tout ce travail en commun."

Aux beaux jours, la récolte se prolonge souvent par des apéros et des barbecues. En attendant, l'association Racines Carrées propose samedi 6 et dimanche 7 mai au parc Sainte-Marie des plants de tomates anciennes à prix libre pour financer ses activités. Si vous avez des outils de jardins qui ne vous servent plus, elle est preneuse !