Nancy : le Livre sur la Place revient pour une 42e édition inédite marquée par le coronavirus

La rentrée littéraire n'échappe pas à la crise sanitaire. Le coronavirus est passé par là, et fait changer de visage le premier salon de la reprise culturelle : le Livre sur la Place revient pour une 42e édition à Nancy, mais dans des conditions inédites.

Un salon élargi

Cette année, le salon se déroulera sur dix jours, du 11 au 20 septembre, au lieu de trois habituellement, afin de gérer le flux de participants. Il n'y aura pas de grand chapiteau installé sur la place de la Carrière, mais des rencontres plus intimes dans une quinzaine de lieux du centre-ville, comme l'Opéra, l'Hôtel de Ville, la Préfecture, le Palais du Gouvernement, l'Autre Canal, le Musée des Beaux-Arts, mais aussi plusieurs cafés et librairies. Dans ces lieux, 180 auteurs seront au rendez-vous pour une centaine de rencontre.

Une édition qui ne ressemble à aucune autre, particulière et compliquée à organiser explique Marie-Madeleine Rigopoulos, la commissaire générale du salon : "mobiliser autant de forces sur autant de lieux de programmation, ça n'est pas simple. Mais c'est une grande fierté de pouvoir l'organiser malgré tout".

Prestigieuses têtes d'affiches

Malgré ces contraintes la programmation reste ambitieuse. Le salon est présidé cette année par Leïla Slimani, auteur au Prix Goncourt en 2016. On compte aussi la présence de Jean-Christophe Rufin, Amélie Nothomb, Sylvain Tesson, Emmanuel Carrère, Guillaume Musso ou l'auteur italien Erri De Luca.

Du côté des lectures, les acteurs Jacques Weber, Thibault de Montalembert, et l'actrice Juliette Binoche seront aussi de la partie pour cette 42e édition.

Soutenir le monde du livre

"Il y a une programmation exceptionnelle" se réjouit Astrid Canada, la présidente de l'association de libraires Lire à Nancy, partenaire de l'événement. "Mais l'important c'est que les gens viennent". Car ce salon, c'est aussi l'occasion pour tous les acteurs du livre, qui ont souffert durant la crise, de repartir du bon pied pour la rentrée. C'est d'ailleurs le souhait de Bertrand Masson, adjoint délégué à la culture de la mairie de Nancy, qui lance un appel aux participants : "Le maintien de cette manifestation, c'est aussi un message de soutien au monde du livre. Alors venez participer aux rencontres, venez acheter des livres et vous les faire dédicacer !".

Malgré une organisation inédite et l'absence de chapiteau, les échanges, achats de livres, et les dédicaces pourront avoir lieu à l'issue de chaque rencontre. Tous les participants devront cependant y mettre du leur, puisqu'il est nécessaire cette année de s'inscrire à l'avance pour chaque rendez-vous. Une inscription gratuite, ouverte à partir du lundi 31 août 8h, et nécessaire pour respecter les jauges et appliquer les règles sanitaires de mise tout au long du salon.

Vous retrouvez tout le programme du Livre sur la Place et les modalités d'inscription en cliquant ici.