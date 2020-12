Nancy : ouvrir les lieux de culture, "question de survie intellectuelle" pour le metteur en scène Michel Didym

Le monde de la culture est sonné au lendemain des annonces de Jean Castex sur les modalités du déconfinement à partir de mardi 15 décembre. Au moins trois semaines de plus à attendre avant de pouvoir retourner au cinéma, admirer une exposition, voir un spectacle, écouter un concert. Les professionnels préparaient la reprise pour la semaine prochaine. Notamment le directeur du théâtre de la Manufacture à Nancy, Michel Didym qui signe la mise en scène du spectacle "Habiter le temps".

Invité de France Bleu Lorraine ce vendredi, Michel Didym le martèle : la culture est essentielle. "C'est une question de survie intellectuelle. Si on veut que les gens restent chez eux, si on veut faire le choix de l'ignorance, bien sûr avec la culture ça devient compliqué".

Je ne vais pas faire l'injure à ce gouvernement de dire qu'il préfère l'ignorance à la culture. Toutefois, ce sont les signes qu'il donne - Michel Didym

Michel Didym, très en colère contre l'exécutif : "On nous prend pour des imbéciles, pour des enfants. Au moment de voter, là OK on nous considère. Et dès qu'il s'agit de nos libertés, on nous considère comme des inconscients, des incompétents".

"Huluberlus"

"Les gens qui viennent dans les théâtres, dans les cinémas sont en parfaite sécurité", ajoute le directeur de la Manufacture. "Rentrez dans un train, le plafond est à 40 cm au dessus de vous et il y a 120 personnes qui respirent dans un truc clos. Dans un théâtre, il y a un énorme volume."

Et de conclure : "C'est un gouvernement qui a un peu perdu la boule. Ils font n'importe quoi et nous, il faut qu'on reste calme parce qu'on a affaire à des huluberlus !"