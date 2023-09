Nancy : pour sa nouvelle création, l'Opéra national de Lorraine vous attend dans son bureau des miracles

Un bureau des miracles va ouvrir à Nancy. Oui, vous avez bien entendu ! Il vous accueille à partir de ce lundi 2 octobre à l' Opéra national de Lorraine à Nancy. Il s'agit en fait d'un projet pour la saison 2024-2025. L'opéra fait appel à Samuel Achache pour créer un spectacle à partir de témoignages autour du miracle.

"Il y a Lourdes où l'on constate des guérisons miraculeuses dont on n'a pas su expliquer la raison", explique le metteur en scène. Mais le miracle "peut avoir un champs plus brumeux qui est peut-être plus de l'ordre de l'interprétation d'un signe. Ça peut être donc un heureux hasard ou pas forcément heureux d'ailleurs, une coïncidence, une rencontre fortuite qui d'un coup prend un sens tout particulier dans notre vie".

"Un objet lyrique différent"

"C'est intime", convient Marie Sauvannet, directrice des relations publiques de l'opéra. "Mais les miracles, on a envie de les partager parce que souvent ce sont des choses positives." "L'idée n'est pas de piller des histoires mais de s'en inspirer", complète Samuel Achache.

Après "Etes-vous amoureux ?" et "Rendez-vous près du feu", c'est la troisième fois que l'Opéra national de Lorraine s'appuie sur le public dans le cadre de son Nancy Opera Xperience ou NOX, une expérience de partage avec le public.

"C'est une espèce de projet participatif, la volonté de s'ancrer sur le territoire et pour ça, d'aller vers les gens qui se sont peut-être éloignés de l'opéra et de leur montrer que finalement, ils ne sont pas si éloignés que ça et que leur histoire peut être une matière extraordinaire pour créer un objet lyrique différent", insiste Marie Sauvannet. Cet objet lyrique sera présenté en juin 2025.

Le bureau des miracles en pratique :

Il est ouvert dans le péristyle de l'Opéra national de Lorraine à Nancy, place Stanislas lundi 2, mardi 3, mercredi 4 octobre de 17h30 à 19h. Jeudi 5 et vendredi 6 octobre de 13h30 à 14h30. L'anonymat sera préservé si vous le souhaitez, Le bureau des miracles dispose aussi d'un répondeur téléphonique au 07 56 84 03 07 et d'une adresse e-mail pour vos confidences, collectedemiracles@gmail.com