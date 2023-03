Nancy : quelque 3.500 visiteurs au vide-greniers du geek

C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnées de jeux au sens large. Ce dimanche 26 mars s'est tenu le vide-greniers du geek, dans la salle des fêtes de Gentilly à Nancy. D'après les organisateurs, l'événement a rassemblé quelque 3.500 visiteurs.

Les cartes Pokémon, stars du vide-greniers

Sur la centaine d'exposants présents, beaucoup vendent des cartes Pokémon. "Je veux notamment me débarrasser de cartes à l'unité, explique Vincent, venu de Belgique. On voit les gens qui ont le sourire et les mains pleines, c'est génial." Pour lui, le secret afin de revendre les cartes avec le meilleur prix se cache dans la conservation : "L'état de la carte est très important et dès qu'on a un peu joué avec en étant plus jeune, elle perd en qualité."

Les cartes Pokémon attirent de nombreux regards lors du vide-greniers du geek à Nancy. © Radio France - François Ventéjou

Parmi les acheteurs, chacun prend son temps pour trouver la meilleure carte. "Je fonctionne au coup de cœur, celle qui me tape à l'œil", dit Cameron. Pour Fabrice, il s'agit de trouver des perles rares : "Pour 125 euros, j'ai acheté une quarantaine de cartes Pokémon japonaises, qu'on trouve uniquement là-bas." Il complète sa collection qui compte déjà 6.000 cartes.

Des jeux de société à bas prix

Pour les amateurs de jeux de société, le vide-greniers du geek permet aussi de faire quelques économies. "On a acheté neuf jeux pour 100 euros, alors qu'en général, un jeu c'est minimum 30 euros", raconte Joséphine venu avec son petit ami Maxime qui prolonge : "On peut avoir des belles promotions sur des jeux qu'on avait déjà vus et même en découvrir." Ils ont par exemple craqué pour un jeu Unlock, un escape game au format jeu de société.