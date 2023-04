Nancy Thermal ouvre ses portes aux premiers nageurs

C'est une histoire d'amour et d'eau chaude. Nancy Thermal a rouvert ses portes aux visiteurs ce samedi 1er avril. Plus d'un siècle après les dernières cures et près de cinq ans après le début des travaux, les premiers baigneurs se sont jetés à l'eau dans la matinée. Ils ont pu profiter des deux piscines olympiques, des toboggans et des bassins de loisirs pour enfants.

"Franchement, c'est magnifique"

Cassie fait partie des premières nageuses à être arrivée sur le site. Après avoir fait quelques longueurs dans une eau à 32 degrés, elle est ressortie de la piscine le sourire aux lèvres. "C'est super, j'attendais l'ouverture depuis longtemps. Franchement, c'est magnifique ce qu'ils ont fait", raconte la jeune femme, bonnet de bain vissé sur la tête et palmes accrochées aux pieds.

Les baigneurs les plus téméraires se sont aventurés dans le bassin extérieur. Malgré une pluie battante, Michel ne s'est pas découragé. "Il fait meilleur dans l'eau que dehors, plaisante-il. Je voulais absolument essayer la piscine de 50 mètres, c'est quelque chose qui manquait sur Nancy".

"Les bains à remous sont très agréables"

Un peu plus loin, certains nageurs ont jeté leur dévolu sur les jacuzzis. "Les bains à remous sont très agréables, assure Jeanne. On a bien chaud, c'est assez savoureux". Les enfants, eux, ont pris d'assaut les toboggans. "C'est la première fois que je viens, c'est vraiment trop cool", s'enthousiasme la petite Louise, neuf ans.

Les baigneurs n'attendent désormais plus qu'une chose : l'ouverture de l'espace bien-être le 15 avril. Quelques-uns des équipements phares de Nancy Thermal seront alors accessibles, notamment l'historique piscine ronde. Les curistes arriveront ensuite à partir du 15 mai prochain.