Nancy : un dernier concert avant trois ans de restauration pour le grand orgue de la cathédrale

La cathédrale de Nancy résonnera une dernière fois avec un concert de son grand orgue dimanche 26 septembre. Dernière fois avant trois ans de travaux de restauration de l'instrument achevé en 1763.

Sa dernière restauration d'ampleur remonte à 1861 et aujourd'hui, l'orgue est bien fatigué. "Les gens qui fréquentent la cathédrale ont du mal à s'imaginer qu'on ait besoin de démonter entièrement cet orgue car il fonctionne encore, il fait du son !", note Johann Vexo, organiste de la cathédrale. "Mais il y a un besoin urgent, beaucoup d'éléments sont usés et commencent à se détériorer."

Yohann Vexo, titulaire du grand orgue de la cathédrale de Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Plus de 4 000 tuyaux à démonter

Le chantier va commencer en octobre par l'installation pendant un mois d'un immense échafaudage. Le démontage des 4 194 tuyaux, composés d'un alliage d'étain et de plomb et dont certains mesurent 11 mètres, prendra trois mois avant la restauration en elle-même qui sera assurée par trois entreprises de la région lyonnaise, d'Alsace et de Corrèze.

Tous les tuyaux, visibles et invisibles, devront être démontés © Radio France - Isabelle Baudriller

Les boiseries en chêne resteront sur place. La cathédrale se présentera alors sous un nouveau jour. "On va voir de la lumière apparaître car il y a une fenêtre qui donne sur la façade mais qui est occultée par l'instrument depuis le 19è siècle", explique le titulaire du grand orgue.

Ça fait 150 ans qu'on n'a pas vu arriver la lumière par cet endroit-là !

Le grand orgue parti, c'est l'orgue de chœur qui prendra le relais lors des offices. "Je ne vous cache pas que ça va être trois longues années, que l'instrument évidemment va me manquer parce que j'y passe beaucoup de temps et j'y suis attaché. Mais c'est un mal pour un très grand bien !" souligne Johann Vexo.

Il y aura un grand vide après le démontage de l'orgue mais la lumière entrera alors par la façade © Radio France - Isabelle Baudriller

L'orgue de chœur remplacera le grand orgue pendant les travaux de restauration © Radio France - Isabelle Baudriller