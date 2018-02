Trois affiches et quelques tracts. Voilà tout ce que possèdent à l'heure actuelle les archives municipales de Nancy sur Mai 68. Un mince trésor qu'elles voudraient étoffer grâce à l'aide des particuliers. Elles lancent donc une grande collecte jusqu'à la fin du mois de mai.

"On cherche quelque chose de figuratif - photos, tracts, affiches - des témoignages personnels" de ce qui s'est passé à Nancy et en Lorraine, explique Damien Nicolodi, l'archiviste en charge de la collecte. "Que ce soit des personnes qui auraient collecté des choses par intérêt, des personnes qui ont hérité de documents familiaux, des passionnés de photo, des associations ou des organisations universitaires etc."

Les documents peuvent être prêtés pour numérisation ou faire l'objet d'un don aux archives municipales - Archives municipales

Des manifestations à Nancy dès mars 1968

Car si l'on connait les événements parisiens, on sait moins que la cité ducale a aussi joué un rôle dans la contestation, et cela dès le mois de mars. "Des manifestations des étudiants dans les cités universitaires d'abord, pour réclamer la mixité entre les bâtiments de filles et de garçons, puis le 13 mai, 15.000 étudiants qui ont manifesté jusqu'au domicile du Recteur, place Carnot, énumère Jérôme Pozzi, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Lorraine.

Le 28 mai, des manifestants envahissent la salle Poirel à Nancy. Stéphane Tencer est dans la foule : "C'était pour répondre à ce qui se passait à Paris avec l'occupation de la Sorbonne, se souvient l'ancien étudiant de l'école des Mines de Paris. Les consignes avaient dû être passées, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de la résistance. Il y avait un ou 2 CRS préventifs, mais on n'a pas eu de problèmes pour rentrer." Il y a alors un moment de flottement : "Ça nous a pris de cours de nous retrouver dans la salle Poirel aussi facilement, on ne savait pas comment prendre les choses en main". La salle se transforme pour 3 jours en lieu de libre expression, à l'image du théâtre de l'Odéon à Paris.

Autre date importante de la contestation : le 29 mai 1968. "Des manifestations des étudiants mais aussi des ouvriers, les aciéries de Pompey, les mineurs de la sidérurgie qui sont venus manifester jusqu'à la place Stanislas", résume Jérôme Pozzi.

Prêts ou dons

Les archives municipales de Nancy espèrent donc enrichir leur fonds sur cette période. Les documents peuvent être prêtés pour numérisation ou faire l'objet d'un don.