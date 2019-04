Nancy : une télécommande pour apprendre à reconnaître les chants d'oiseaux au parc Sainte-Marie

Plus facile à entendre qu'à voir les verdiers d'Europe, fauvettes à tête noire et autres perruches

Nancy, France

Mais qui sont ces oiseaux qui sifflent sur nos têtes au parc Sainte-Marie à Nancy ? Une question qui pique toujours la curiosité d'Anne Burger. Cette Nancéienne, voisine du parc et membre de l'association Valentin Haüy d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes, a eu l'idée d'une télécommande où sont répertoriés trente chants d'oiseaux pour mieux les identifier.

Anne Burger et un ami, Laurent Richard, tous deux adeptes du "carnet de chants d'oiseaux" © Radio France - Isabelle Baudriller

"J'ai la chance d'avoir un chien guide depuis 9 ans", explique-t-elle, "et grâce à mon chien, je viens plus souvent seule au parc et je suis plus attentive à mon environnement. J'ai entendu ces habitants du parc que je ne connaissais pas, ça m'agaçait de ne pas connaître leur nom, de ne pas pouvoir les reconnaître. Et petit à petit, je me suis dit que ce serait bien d'en faire profiter mes "collègues" non-voyants."

Puisqu'on n'a pas la chance d'apprécier la beauté des parterres de fleurs, on va essayer de découvrir ces chants d'oiseaux !" - Anne Burger

Le boîtier est capable de restituer 30 chants d'oiseaux © Radio France - Isabelle Baudriller

Fauvette à tête noire, verdier d'Europe, pinson des arbres, mésange charbonnière, rouge-gorge, perruche : les chants ont été enregistrés par Pierre Palengat et sont accessibles - aussi - à tout public. Deux télécommandes sont mises à disposition à la brasserie du parc. "J'ai vraiment envie d'élargir ça aux enfants, mes petits-enfants commencent à reconnaître des oiseaux aussi ! Je me dis que tout le monde peut avoir envie de se rapprocher un peu de la nature."

Les télécommandes sont disponibles à la brasserie du parc Sainte-Marie à Nancy contre un chèque de caution de 80€.