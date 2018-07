Nancy, France

Un hôtel de 76 chambres et un restaurant devraient, à terme, remplacer les pelouses et le bassin de plongée de la piscine découverte Louison Bobet à Nancy. Et dès 2022, une nouvelle cité thermale pourrait voir le jour, un projet à 117 millions d’euros TTC, présenté aux conseillers communautaires ce vendredi 6 juillet, juste avant le match de l’équipe de France.

Cure thermale et douches pénétrantes

Sauna, hammam, spa, bassins nordiques - qui permettent de se baigner en extérieur en plein hiver - mais aussi 85 cabines de soin, des espaces de repos en intérieur et en extérieur. Une partie loisir avec une entrée à 6 euros. Mais aussi une partie cure thermale avec cabines de massage, bains en baignoires ou autre douches pénétrantes. Un large espace réservé aux curistes qui suscite la colère de certains usagers de la populaire piscine découverte. Les bâtiments grignotent sur les parkings actuels qui seront en partie sous-terrain.

Un large espace sera réservé aux curistes sur le site de Nancy-Thermal. © Radio France - Thierry Colin

«Nous allons devenir la plus grande ville thermale française», assure André Rossinot, le président de la Métropole qui propose un partenariat public-privé. Valvital, 2ème groupe thermal français, a remporté l’appel d’offre et les deux autres postulants, Vinci Construction et Exterimmo pourrait empocher 200 000 euros d’indemnisation chacun pour leur projet non retenu.

Un projet ambitieux rejeté par le chef de fil de l'opposition à la Métropole, Hervé Féron qui votera contre. Selon le conseiller métropolitain socialiste et maire de Tomblaine, il y a une priorité : c'est le tramway à Nancy et pour lui, ce projet est précipité alors que les finances de la Métropole ne le permettent pas.

La ligne 1 du tramway sur le plateau de Brabois doit être une priorité - Hervé Féron.

La Métropole espère accueillir plus de 15 000 curistes par an. La participation publique à l’investissement est de 25 millions d’euros. Mais pour Hervé Féron, qui y ajoute une contribution publique annuelle de près de deux millions d’euros sur 27 ans, c'est près de 80 millions dépensés alors que la priorité des investissements devraient aller au futur tramway pour qu'il monte jusqu'à Brabois : «Je ne connais pas un investisseur privé qui perd de l’argent, il va gagner de l’argent alors que l’on met de l’argent public. J’entends l’argument de l’attractivité, alors repoussons ce sujet au moment où on aura convenu ensemble de la façon dont nous allons financer la ligne 1 du tramway qui doit être une priorité sur le plateau de Brabois, c’est une urgence absolue» estime Hervé Féron.

Des bassins extérieurs vont être reconstruits juste à côté de la piscine olympique couverte, sur le parking où se trouvait l’ancien gymnase Chopin, l’ancienne salle du Sluc Nancy Basket. La piscine découverte, va être démolie et laissera place à un parvis engazonné qui pourra accueillir un hôtel et un restaurant. Dans la délibération proposé aux élus, le projet table sur plus de 260 emplois sur le site et espère 2000 emplois induits.

117 millions d'investissement sur le site Nancy-Thermal. © Radio France - Thierry Colin

Les trois piscines en bordure du parc Sainte-Marie, actuellement gérées directement par les employés du Grand Nancy et les maîtres-nageurs, les personnels d’entretien, les agents des services techniques vont changer de patron. Les agents de la Métropole qui travaillent sur le site devraient tous être reclassés s’ils ne souhaitent pas travailler avec le groupe privé. C’est ce qu’espèrent les syndicats de la Métropole pas forcément inquiets.

Le débat en conseil métropolitain devrait être une bataille de chiffres. Une fois le projet voté, l'ouverture du nouveau centre thermal est prévu pour 2022, dans quatre ans !