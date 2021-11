Nantes : 75 000 visiteurs pour les "Utopiales" marquées par le retour de Goldorak

Après une année d'absence à cause du Covid, le festival de science fiction de Nantes a attiré les foules durant le weekend de la Toussaint. 75 000 personnes ont assisté aux nombreuses conférences et déambulé dans les allées de la cité des congrès.

Oubliant le temps de quelques heures, la réalité de la crise sanitaire de notre présent, quelques 75 000 personnes se sont évadés dans les couloirs du temps lors des "Utopiales" à Nantes lors de ce long week end de la Toussaint. Le festival de science fiction marquait son grand retour à la cité des congrès, après une année blanche en 2020 à cause du covid.

Certes les records de 2018 - 100 000 visiteurs- n'ont pas été atteints, mais ce cru 2021, marqué par la pandémie (pass sanitaire et port du masque obligatoire) peut satisfaire les organisateurs qui avaient mis les petits plats dans les grands : Plus de 150 tables rondes littéraires, artistiques et scientifiques, près de 70 séances de cinéma, huit expositions, huit conférences traduites en langue des signes, ainsi que des pôles asiatique, ludique et jeu vidéo, ainsi que "la plus grande librairie de science-fiction au monde" si on en croit le communiqué officiel.

Le retour des Utopiales a rassemblé 75 000 visiteurs en trois jours © Radio France - Nicolas Crozel

Le phénomène Goldorak

Parmi les temps forts, l’avant-première de Belle de Mamoru Hosoda, une plongée dans l’univers de la série culte Le Château des étoiles d’Alex Alice (qui était présent) ou encore deux conférences et une exposition consacrées au héros de toute une génération : Goldorak. Le célèbre robot géant qui fit les grandes heures de "Récré A2" et du "Club Dorothée" dans les années 80 et 90.

De retour en BD, avec un ultime épisode créé par cinq auteurs français (qui étaient présents à Nantes) Denis Bajram, Xavier Dorison, Brice Cossu, Yoann Guillo et Alexis Sentenac, Goldorak, fêté par ailleurs à Paris en ce mois d'octobre (expo, concert, timbre collector) était l'un des invités de ces Utopiales. Quelques unes des planches de la BD et les coulisses de sa réalisations étaient présentées.

La BD "Goldorak" sortie le 14 octobre dernier était l'objet d'une exposition à Nantes durant trois jours, dans le cadre des Utopiales © Radio France - Nicolas Crozel

Les organisateurs du festival annoncent dès à présent une 23è édition du 29 octobre au 1er novembre 2022.

La Poste édite deux timbres "collector" Goldorak en octobre 2021, au moment ou le héros est l'objet d'une exposition et d'un concert à Paris ainsi que d'une BD originale écrite par cinq français © Radio France - Nicolas Crozel

