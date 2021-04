Nantes : accueillez une œuvre d’art chez vous

L’art peut s’inviter provisoirement chez nous ! Même si les musées et les galeries sont fermés à cause de la pandémie de Covid-19, grâce à "Une œuvre à la maison", installer une œuvre d’art chez soi, pour une durée de deux mois, est désormais possible. Et c'est gratuit.

L'artiste choisit où va son oeuvre

Le principe est simple, et gratuit. Tout se passe sur un compte Instagram dédié @uneoeuvrealamaison : l’artiste y publie ses travaux et les personnes intéressées se manifestent, en lui envoyant un mail ou un courrier. Le peintre, le sculpteur, ou encore le photographe, choisit alors son message "coup de cœur", avant de débarquer chez l’heureux gagnant pour lui livrer lui-même son œuvre. Près de 130 œuvres ont ainsi déjà été répertoriés sur cette page du réseau social.

Une toile, c'est fait pour être vu

Nils, un Nantais de 29 ans, cheveux blonds attachés en chignon, est un des nombreux artistes à participer à cette opération. Le troisième confinement a douché les espoirs d’une réouverture des musées, et vu la fermeture des galeries d’art. Alors, pour lui, "Une œuvre à la maison" est le seul moyen, en ce moment, de faire vivre ses peintures à l’huile : "Une toile, c’est fait pour être vu, donc en temps de confinement, c’est plutôt intelligent." Il ajoute : "Je pense que les gens se sont rendus compte, comme on est enfermé, que c’est bien aussi d’avoir un joli chez soi, donc c’est du donnant-donnant, pour celui qui emprunte l’œuvre et pour l’artiste, un double bénéfice, en quelque sorte !", s’amuse-t-il.

Dans un musée, on voit une quantité de tableaux, et là, on a une quantité de situations autour d’un tableau

D’après Nils, avoir une œuvre chez soi, c’est aussi pouvoir l’admirer en tout temps, un avantage que l’on n’a pas lors d’une visite dans un centre d’art : "Au musée, on observe une toile dix minutes, un quart d’heure, peut-être une heure. L’intérêt, de l’avoir dans son salon, c’est de pouvoir la voir évoluer au fur et à mesure de la journée, au fil de la lumière." Nils résume poétiquement : "Dans un musée, on voit une quantité de tableaux, et là, on a une quantité de situations autour d’un tableau."

La période est très dure aussi pour le public

Olivier Masmonteil, peintre également, est à l’origine du projet. Il explique s'être inspiré des "artothèques", ces bibliothèques de l’art, et poursuit : "Ça a été compliquée pour les artistes qui ont dû avoir un coup d’arrêt net dans leurs expositions, mais la période a été très dure aussi pour le public qui est en manque criant de culture. Cette privation, qui dure en plus depuis un an, fait comprendre à quel point la culture peut être un bien essentiel."

Seule condition pour participer à "Une œuvre à la maison" : l’artiste et le particulier, afin de respecter les mesures sanitaires, doivent habiter à moins de 10 km l’un de l’autre.

Clémence Pénard