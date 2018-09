Certains ont commencé à faire la queue dès 7 h 45, une heure et demi avant l'ouverture de la vente de costumes, ce 16 septembre, au théâtre Graslin. Angers Nantes Opéra profite des journées du patrimoines pour écouler des milliers de vieux déguisements à des prix très bas allant de 2 à 50 euros.

Plus de 2 000 costumes étaient en vente ce dimanche 16 septembre sur la scène du théâtre Graslin.

Nantes, France

Ils viennent parfois de loin - Paris, Caen, Angers - jusqu'au au théâtre Graslin pour venir chercher le costume de leur rêve, au prix de leur rêve. En tout, Angers Nantes Opéra amis en vente environ 3 500 costumes pour les journées du patrimoine. Il y en avait plus de 2 000 à Nantes.

Dès 7 h 45, certains ont commencé à faire la queue. À l'ouverture, à 10 heures, ils étaient 500 devant les portes.

Après 15 minutes d’ouverture, déjà plus de 500 personnes font la queue autour du Théâtre Graslin 😱 pic.twitter.com/kRZHtACOPw — Angers Nantes Opéra (@ANOpera) September 16, 2018

Prix cassés pour déstocker

"Nos stocks sont trop petits, assure Patricia Nail, directrice des costumes, perruques, maquillages chez Angers Nantes Opéra. Tous les ans, on fabrique, on fabrique... mais un moment les murs, je ne peux plus les pousser."

Sur la scène du théâtre Graslin, la difficulté pour les visiteurs, étaient de trouver costume à sa taille. "Les gens pensent trouver des tailles standards mais non, le déguisement est fait, à l'origine, sur-mesure pour l'artiste".

Nathalie Giraud - Costumière chez Angers Nantes Opéra Copier

Une vente pour tout le monde

Une vente comme celle-ci, ça ne se fait que tous les 20 ans selon la directrice. "C'est pour le mieux, parce que comme ça tout le monde peut venir. Si on faisait des ventes régulières, il y'a quelques privilégiés qui arriveraient à venir très tôt le matin, au dépend des autres, continue-elle. Ça, je ne le veux pas."

Les acheteurs sont très variés. Cela va des clubs de théâtre, des collectionneurs aux familles. "J'ai vu une petite fille qui courrait, déguisée en princesse, c'était trop mignon", sourit Patricia Nail.

Patricia Nail - directrice des costumes de Angers Nantes Opéra Copier

Les portes ont fermé à 18 heures. Presque tous les costumes avaient été dévalisés.