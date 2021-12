Nantes : deux films d'animation d'étudiants dans la course aux Oscars

Des salles étudiantes nantaises aux étoiles d'Hollywood : c'est l'histoire de deux films d'animation 3D créés par des étudiants de l'Ecole supérieure des métiers artistiques (ESMA).

Une première à Nantes. Ces courts-métrages, "Je suis un caillou" et "La source des montagnes", font partie des 84 films pré-sélectionnés pour les Oscars. Au total, cette liste compte moins de quinze films français.

Une belle consécration pour les deux équipes de six étudiants de l'ESMA, aujourd'hui diplômés. "C'est pas mal ! Je pense que Nantes peut être fière de cette promo !", souligne Camille Di Dio qui a travaillé sur le film "La source des montagnes".

Cette fable écologique met en scène de petits personnages, les Paccha-Picchus. Un univers haut en couleur tout droit sorti de l'imaginaire d'étudiants pour leur projet de fin d'études. Des étudiants très loin de penser que leurs Paccha-Picchus feraient un petit bout de chemin outre-Atlantique. "Aucun de nous ne l'avait ne serait-ce qu'envisagé je pense !"

Il aura fallu un an et demi de travail pour que ces deux films d'animation voient le jour. Deux courts-métrages primés dans des festivals de renom aux Etats-Unis. Ce sont ces prix qui les rendent éligibles à la plus prestigieuse des distinctions du cinéma.

"On était tous très surpris, très heureux et très honorés !" - Yasmin Bresson, graphiste

"De voir que le film qu'on a essayé de faire le mieux possible parle aux gens, que ça les touche, c'est une très bonne surprise !", témoigne Yasmine Bresson, graphiste sur le film "Je suis un caillou", l'histoire tout en poésie d'une loutre esseulée qui considère des cailloux comme sa propre famille.

Deux étapes jusqu'à la liste finale

Les anciens étudiants nantais de l'ESMA ont jusqu'au 21 décembre pour convaincre les membres de l'Académie des Oscars et intégrer une deuxième liste de quinze courts-métrages. Les cinq films finalistes seront connus le 8 février prochain. Dans tous les cas, Camille Di Dio relativise. "En fait, c'est déjà une récompense en soi d'être éligible aux Oscars."