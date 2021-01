Nantes : le grand succès des librairies en décembre

Après un mois de novembre exclusivement en click and collect, le réouverture en décembre a été une franche réussite pour les librairies nantaises ; les clients étaient au rendez-vous.

Des ventes en hausse de 50% par rapport à un mois de décembre classique : c'est le bilan de la librairie Durance, à Nantes. Les clients étaient au rendez-vous ; "C'est vrai dans toutes les librairies indépendantes, tous nos confrères ont ressenti ce phénomène là", sourit Daniel Cousinard, gérant de la plus ancienne librairie nantaise encore en activité.

On a même investi le café d'à côté pour ouvrir un point de retrait de commandes parce que l'on n'avait pas la place de tout stocker chez nous

- Daniel Cousinard, gérant de la librairie Durance

L'affluence a été spectaculaire chez Durance. "Il y a eu beaucoup de nouveaux clients, poursuit-il. On ressent cette envie d'acheter local. C'est ce contexte exceptionnel qui a créé cela, on verra comment les choses évolueront dans le temps."

"On est fatigué, mais avec le sourire" - Daniel Cousinard Copier

"On n'était pas préparé, on ne s'attendait pas à une telle demande en décembre, affirme le libraire. _On a même investi le café d'à côté pour ouvrir un point de retrait de commandes parce que l'on n'avait pas la place de tout stocker chez nou_s"

La librairie, qui emploie 22 personnes, a également embauché 15 supplémentaires sur ce mois de décembre pour faire face à la demande.