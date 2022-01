Nantes : ils bichonnent les pianos de la Folle journée

Après les concerts "en région", c'est le début de la partie nantaise de la Folle journée, ce mercredi, dans une version plus proche de ce qui se fait d'habitude mais encore réduite en raison du Covid-19 et des mesures sanitaires.

Le savoir-faire nantais

Près de 190 concerts ont lieu pour cette 28ème édition du festival de musique classique consacrée à Schubert. Plus de 800 artistes sont présents avec leurs instruments. Enfin, pas tous. Pour les pianistes, les pianos sont fournis par la maison nantaise Desevedavy - qui fête ses 80 ans cette année - et transportés dans les différentes salles de concert par la société Léauté, transporteur de pianos depuis quatre générations.

On personnalise le piano en fonction du musicien

La Folle journée, c'est un rendez-vous très important pour la maison Desevedavy qui y participe depuis la première édition. C'est un excellent moyen de mettre en avant le savoir-faire des accordeurs pour le gérant, Vincent Morin-Desevedavy : "pour l'équipe technique, la Folle journée, c'est un challenge parce qu'il y a un grand nombre de concerts sur un temps réduit. Et puis c'est un laboratoire de performance où, pendant un court moment, il faut optimiser, sublimer l'instrument. Pour que le pianiste soit totalement satisfait du piano, qu'il se sente à l'aise et pour que le concert qu'il va donner sur le piano soit magnifique." Et, pour ça, les équipes de Desevedavy adaptent les instruments aux musiciens. "On va travailler sur le timbre. Certains artistes préfèrent un piano un peu plus brillants, d'autres un peu plus rond. On va aussi travailler sur le réglage de la mécanique pour adapter le toucher. Certains vont le préférer plus léger, d'autres plus lourd. C'est un travail de personnalisation."

La force tranquille

Ces pianos, ils doivent ensuite être acheminés jusqu'aux différents lieux de concert. C'est le travail de la famille Léauté, l'un des derniers transporteurs de pianos de France. Et c'est tout en douceur que les pianos roulent du camion jusqu'aux salles de la Cité des congrès. "On appelle ça la force tranquille". L'expression est de Loïc Léauté, le patron, qui chouchoute ces précieux instruments : "le piano, c'est un objet lourd, volumineux, très fragile et très onéreux aussi. Il y a donc un minimum de précautions à prendre". Le plus gros risque, c'est qu'il bascule - au risque de tomber - à chaque soubresaut.

Les gens restent à la fin des concerts pour nous voir travailler

C'est encore plus périlleux pour les pianos à queue explique le fils Léauté, Antoine : "il y a toute un préparation. On les met debout, on retire les pieds. C'est assez incroyable à voir". À tel point que ça en devient un spectacle pour le public des concerts ! "Il y a souvent des gens qui restent à la fin des concerts quand on récupère les pianos. Ils nous posent des questions, ils prennent des photos, ils font des vidéos. On fait plaisir aux gens aussi !"

C'est une star mondiale du piano et il était dans notre camion !

Et puis il y a le lien avec les musiciens, très reconnaissants envers les transporteurs quand ils voient leurs pianos arriver. À ce moment-là, deux mondes se rencontrent, ce qui donne de jolies anecdotes. Loïc Léauté a par exemple servi de taxi à un virtuose : "c'est une star mondiale du piano et il était dans notre camion !". Il le raconte encore avec des étoiles dans les yeux.