Nantes : ils créent un nouveau chemin de pèlerinage jusqu'à Rome, la Via Ligeria

Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel, créateurs de la Via Ligeria, à leur arrivée à Besançon sur la Via Francigena.

Relier Saint-Pierre de Nantes à Saint-Pierre de Rome, voilà le principe de la Via Ligeria. Un nouvel itinéraire doit permettre aux habitants de l'ouest de la France de cheminer vers le Vatican. "Anthony s'est réveillé un matin avec cette idée : mais pourquoi on n'irait pas à pied à Rome en partant de la maison ?", confie Anne-Laure Timmel, évoquant son compagnon Anthony Grouard. Ces deux Nantais sont respectivement secrétaire et président de l'association des Haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligeria. Des pèlerins passionnés avec à leur actif, entre autres, une douzaine de chemins de Compostelle à eux deux. Ensemble ils ont créé cette nouvelle Via Ligeria, voie de raccordement à la Via Francigena, qui va de Canterbury, en Angleterre, jusqu'à Rome, en Italie, en passant par l'est de la France.

On nous a pris un peu pour des illuminés quelques fois ! - Anthony Grouard

"De rendre possible l'itinéraire pour tous, ce n'était pas encore créé, pas matérialisé", souligne Anthony Grouard. "On nous a pris un peu pour des illuminés quelques fois !, sourit-il. Cependant, c'est pas grave ! Parce que quand les chemins de Saint-Jacques [de Compostelle] ont été remis en lumière il y a environ quarante ans, il fallait aussi des gens qui aient eu l'idée. Et quand ont voit le succès des chemins de Saint-Jacques, on se dit qu'on a beaucoup d'espoir à porter sur notre Via Ligeria."

800 kilomètres d'ouest en est

La Via Ligeria, ce sont 800 kilomètres, d'ouest en est jusqu'à Bucey-Les-Gy, près de Besançon pour rejoindre la Via Francigena direction Rome. Les pèlerins sont d'abord partis de Nantes en suivant la Loire. Le dépaysement aux portes de chez soi.

En marchant on se réapproprie son territoire et cette Loire qui est magnifique ! - Anthony Grouard

La route se poursuit le long du Cher, puis du canal du Berry, avant d'emprunter le chemin de Compostelle... à l'envers ! "On a croisé tous les jours des pèlerins, et ces pèlerins-là nous disaient : 'mais vous êtes à l'envers, c'est de l'autre côté qu'il faut aller' !", s'amuse Anne-Laure Timmel.

Une voie de raccordement à la Via Francigena

Parti à la rentrée 2020, le couple a mis plusieurs mois à bâtir son itinéraire, retardé par la crise sanitaire et ses confinements. Un itinéraire affiné grâce aux associations de pèlerins et de randonnées sur le parcours, qui ont aussi aidé à établir une liste d'hébergements potentiels et de lieux de ravitaillement. Au début de l'été 2021, la Via Ligeria est entrée officiellement dans les voies de raccordement de la Via Francigena.

Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel ont délivré une vingtaine de credentials, des passeports de pèlerins, depuis la création de leur chemin de pèlerinage. Une quarantaine devraient suivre dans les prochains mois. Quant au couple, il reprendra sa route en juin 2022 là où elle s'était arrêtée : à Bucey-les-Gy pour se rendre à Saint-Pierre de Rome par la Via Francigena.