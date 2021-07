Nantes : l'Arbre aux Hérons attendu pour 2027

Projet pharaonique, l'Arbre aux Hérons va voir le jour en 2027, carrière Miséry à Nantes. L'annonce de la date été faite ce vendredi 9 juillet. La structure de 35 mètres de haut et de 55 mètres de diamètre va coûter plus de 52 millions d'euros.

C'est un projet gigantesque qui va voir le jour dans quelques années à Nantes. Après l'éléphant, le Carrousel des mondes marins, place en 2027 à l'Arbre aux Hérons. Cette énorme structure artistique de 35 mètres de haut et de 55 mètres de diamètre va prendre place au cœur de la carrière Miséry. L'Arbre a pour ambition de devenir un incontournable de la ville. Un demi-million de visiteurs seront attendus par an.

L'opposition dénonce le coût

Le calendrier et le coût du projet ont été dévoilés ce vendredi 9 juillet. Un projet à 52,4 millions d'euros, près de 40 % de plus que les premières estimations, mais la maire de Nantes et présidente de Nantes métropole, Johanna Rolland, insiste sur un point : la règle de financement. Un tiers par la Métropole, un tiers par les partenaires publics et le dernier tiers par le privé. "Ce projet d’arbre est enraciné dans ce qui fait Nantes : culture, audace, imaginaire, esprit de Jules Verne. Un projet inscrit résolument dans l’avenir aussi, au cœur de la 1ère branche de l'étoile verte", écrit Johanna Rolland sur Twitter.

Dans un premier temps, le projet avait été estimé à 35 millions d'euros. Cette augmentation "n'est expliquée par aucun argument tangible", estime Laurence Garnier, sénatrice de Loire-Atlantique. "L’enveloppe est juste augmentée au doigt mouillé tant il n’y a rien dans ce rapport d’études. Nous demandons à la présidente de la Métropole de remettre les pieds sur terre et de regarder l’état de la ville, la pauvreté qui explose, l’insécurité qui continue à augmenter. Il est plus que temps d’attribuer ces millions d’euros à ces priorités", ajoute-t-elle.