Nantes : l'oeuvre d'art installée sur le théâtre Graslin a t-elle endommagé le bâtiment ?

Dans un communiqué publié mercredi matin, les organisateurs du Voyage à Nantes sont formels : l'oeuvre d'art installée sur le théâtre Graslin en août et en septembre, un rideau d'eau, n'a causé aucun dommage au bâtiment. Des traces vertes sont apparues lors du démontage de l'oeuvre, elles sont visibles sur la base des colonnes en haut de l'escalier et sur une partie de la façade. Un diagnostic a été réalisé mardi en présence notamment de représentants des Monuments historiques et de la direction régionale des affaires culturelles. Il en ressort que le théâtre n'a subi aucune dégradation.

Les colonnes du théâtre Graslin seront nettoyées pour effacer les traces d'humidité © Radio France - Pascal Roche

Intervention d'une entreprise spécialisée

L'examen des pierres relève "une humidification superficielle" mais pas d'infiltration selon le communiqué du Voyage à Nantes, il va donc falloir procéder à un nettoyage des zones concernées. Cette opération sera menée par une entreprise spécialisée sous l'autorité des Monuments historiques. Elle ne va pas débuter immédiatement, il faut attendre en effet l'évaporation des résidus d'eau présents sur les pierres.

L'oeuvre de Stéphane Thidet baptisée "rideau"sur la façade du théâtre Graslin de Nantes © Radio France - Pascal Roche

Le Voyage à Nantes est un parcours touristique et culturel proposé chaque été depuis 2011, il permet de découvrir des oeuvres d'art réparties dans l'espace public.