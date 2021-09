Nantes : l'orgue de la basilique Saint-Nicolas est à bout de souffle

"Cette fois c'est la fuite de trop, je baisse les bras" déplore Florence Ladmirault, l'organiste titulaire. Quant on la rejoint à hauteur de l'orgue, qui domine la nef de la basilique, ce qu'on remarque en premier c'est un bruit assourdissant comme une énorme soufflerie. "Ce sont les fuites, on l'a rafistolé mais il ne tient plus, il fuit de toutes parts" décrit l'organiste.

Et lorsqu'elle se met devant le triple clavier, on constate que l'orgue joue tout seul. L'instrument émet un son sans appuyer sur la moindre touche.

Florence Ladmirault devant son orgue qu'elle a drapé de noir, symbole de son agonie © Radio France - Nicolas Crozel

L'orgue, un "Beuchet Debierre" grand facteur d'orgue nantais, date de 1963. Il a déjà été restauré à plusieurs reprises. La dernière grosse rénovation remonte à 2004. "Depuis il y a eu plusieurs petites réparations de fortune, on a prolongé la vie de l'instrument, on a tenté, nous les organistes de mettre du scotch un peu partout, le scotch c'est notre principal partenaire", confie Florence Ladmirault dans un demi-sourire un peu jaune.

L'orgue de Saint-Nicolas a été fabriqué en 1963 par le facteur d'orgue nantais Beuchet Debierre © Radio France - Nicolas Crozel

Mais depuis trois ans déjà, plus aucun concert n'est organisé, plus aucun organiste de renom ne vient se produire à Saint-Nicolas, l'instrument ne servait plus que pour les cérémonies.

Un devis de réparation à 300.000 euros

"J'ai contacté il y a quelques semaines un facteur d'orgue nantais qui m'a fait un devis tout à fait correct. Il faut 300.000 euros pour remettre l'orgue en état. J'ai transmis à la mairie qui pour l'heure n'a pas donné suite. Il existe bien _un projet à dix ans d'un plan global sur les orgues de Nantes_, mais dix ans c'est une éternité et c'est maintenant qu'il faut réparer l'orgue de Saint-Nicolas" poursuit la musicienne.

Ce n'est pas de l'art éphémère, c'est un investissement dans le patrimoine pour des décennies"- Florence Ladmirault

L'organiste veut rappeler qu'on ne parle pas là uniquement d'un instrument de musique au service d'un culte ou d'une religion. "C'est très français de mettre les orgues dans les églises, dans d'autres pays les orgues sont installés dans les grandes salles de concert. Et puis investir 300 000 euros pour rénover un orgue c'est un budget raisonnable pour une ville comme Nantes et c'est un budget pour dix, vingt, trente ans" appuie-t-elle. "Ce n'est pas de l'art éphémère c'est du patrimoine nantais" ajoute-t-elle en comparant avec le budget du "voyage à Nantes" et notamment le bateau de la Fontaine royale située à deux pas, œuvre éphémère qui vient d'être démontée.

Un voile noir pour symboliser la mort de l'orgue

La panne de l'orgue de Saint-Nicolas est une nouvelle tuile pour les édifices religieux à Nantes. À peine l'église Saint-Donatien restaurée - elle a rouvert ses portes le 30 août après 6 ans de travaux suite à un incendie- , Au moment où les travaux de Notre Dame de Bon Port se terminent, -la première messe depuis 2018 doit y être célébrée ce dimanche si la commission de sécurité qui passe jeudi donne son feu vert- et alors que la cathédrale est toujours fermée après l'incendie de juillet 2020.

Voilà pourquoi Florence Ladmirault tient à préciser qu'elle n'accable pas la mairie mais espère malgré tout être entendue, compte-tenu de la facture somme toute modeste de réparation de l'orgue. En attendant elle a décidé de draper l'instrument d'un voile noir symbolisant sa mort et de la faire taire jusqu'à nouvel ordre.

L'orgue de Saint-Nicolas et son voile noir © Radio France - Nicolas Crozel

De son côté la mairie de Nantes ne se prononce pas sur les travaux à mener en urgence sur l'orgue de Saint-Nicolas, mais "rappelle son engagement vis-à-vis de la préservation du patrimoine religieux avec les travaux à Saint-Donatien et Notre-Dame-de-Bon-Port" où un orgue entièrement restauré sera remis en service d'ici la Toussaint.