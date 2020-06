Nantes : la Cantine du VAN rouvre ce mardi

La cantine du Voyage à Nantes rouvre ce mardi. "On a pu supprimer une place sur deux, explique Jean Blaise, le directeur artistique du VAN. La cantine est très grande, on a de la place. On a marqué au sol pour que les files d'attente soient respectées". A coté de la Cantine, deux bottes de trois mètres de haut trônent dans le potager. Elles sont l'oeuvre de l’artiste Lilian Bourgeat qui avait déjà réalisé le Mètre à ruban, une autre oeuvre monumentale sur l’île de Nantes.

Le Voyage à Nantes commencera le 8 août

Avec le confinement, le Voyage à Nantes a dû renoncer à certaines œuvres notamment une oeuvre importante sur la fontaine de la place Royale. "On aura quand même des œuvres très spectaculaires" explique Jean Blaise qui cite sur la place Graslin, _"_un immense rideau d'eau, une cascade qui va recouvrir le fronton de l'Opéra". Le Voyage à Nantes commencera le 8 août mais "certaines œuvres arriveront avant, dès qu'elles seront prêtes", assure le directeur artistique du VAN.

Quant à l’Éléphant, pour l'instant, il ne fonctionne que le week-end mais "on espère qu'il marchera tous les jours à partir de la mi-juin" dit Jean Blaise qui est moins optimiste pour la Galerie des machines et le Carrousel des Mondes Marins. Ces deux attractions pourraient rouvrir le 1er juillet, "mais c'est assez compliqué", explique Jean Blaise.