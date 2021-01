Nantes : la Folle journée maintient ses dates pour l'instant

A quelques semaines de l'ouverture de la Folle journée de Nantes, Aymeric Seasseau, le président du Conseil d'Administration affirme : "Nous serons prêt". "Nous tâchons de programmer une folle journée respectant les normes sanitaires, début février, s'il nous est permis d'ouvrir". explique Aymeric Seasseau. Il y aura un Conseil d'Administration ce jeudi soir.

"Dans les meilleures conditions possibles"

Le président du CA du festival de musique classique parle d'un format _"inédit, spécifique et par la force des choses un peu réduit"_. Aymeric Seasseau, président du CA de la Folle journée et Adjoint en charge de la Culture dit ne plus supporter "les injonctions faites aux acteurs culturels pour se réinventer en permanence. Nos salles se sont très bien adaptées de l'été au reconfinement. Toutes les normes étaient respectées. donc pour l'instant, nous essayons de tenir dans les meilleurs conditions possibles la Folle journée". La Folle journée doit se tenir du 29 au 31 janvier en région Pays de la Loire et à Nantes du 3 au 7 février. Le festival avait vendu l'an dernier plus de 140 000 billets pour 271 concerts