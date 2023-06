Nantes : la piscine des Dervallières rouvre une dernière fois cet été, avant de fermer en septembre

C'est le dernier été pour profiter de la piscine des Dervallières avant… 2025. Lieu très prisé des Nantais pendant les grosses vagues de chaleur , la piscine des Dervallières est la seule piscine de Nantes qui dispose d'un bassin extérieur. Elle rouvre ses portes ce jeudi 15 juin, avant de fermer en septembre, pour une durée de deux ans.

ⓘ Publicité

En effet, la piscine va entrer dans une phase de travaux de réhabilitation et d'extension. L'opération revient à 16 millions d'euros. Les travaux débuteront en septembre pour une livraison fin 2025.

Un nouveau bassin couvert

Il est prévu de construire un nouveau bassin couvert de 25 mètres composé de six lignes, ainsi qu'un nouveau parvis végétalisé. Un nouvel espace d'accueil sera également créé. L'objectif de la Ville de Nantes est double : permettre une ouverture à l'année et non pas qu'en période estivale comme c'est le cas actuellement, mais aussi accueillir plus de monde, notamment des scolaires. La mairie entend recevoir 120 classes élémentaires à l'année.

Les horaires d'ouverture pour l'été 2023

Du 15 juin au 2 juillet : du lundi au vendredi de 12h à 16h 45 et de 17h30 à 20h. Les week-ends et jours fériés de 10h à midi, de 14h à 16h45 et de 17h30 à 20h.

Du 3 juillet au 3 septembre : le lundi de 12h à 16h45 puis de 17h30 à 20h. Du mardi au vendredi de 10h à 16h45, puis de 17h30 à 20h. Les week-ends et jours fériés de 10h à midi, puis de 14h à 16h45 et de 17h30 à 20h.