Nantes : la Tour Lu se visite du 14 décembre au 2 janvier

Le grand public pourra visiter la Tour Lu, l'un des symboles de Nantes, à partir de ce mardi et jusqu'au 2 janvier. Au programme, notamment, une plongée dans l'histoire du lieu.

C'est un des symboles de Nantes. Fermée depuis plusieurs années, la Tour Lu rouvre ses portes aux visiteurs de ce mardi 14 décembre et jusqu'au dimanche 2 janvier. Ils pourront (re)découvrir l'intérieur de la tour, du rez-de-chaussée jusqu'à la coupole et se plonger dans son histoire, de sa construction en 1909 - à l'époque où on y fabriquait les fameux biscuits - jusqu'à sa transformation en lieu de culture avec l'ouverture du Lieu Unique en 2000.

Entrée libre

La Tour Lu sera ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à 19h (fermée le 25 décembre et le 1er janvier). L'entrée est gratuite.