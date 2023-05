Nantes : le concert du rappeur d'extrême droite Millésime K interdit par la préfecture

Lille, Grenoble, Montpellier, Dijon... Dans toutes les villes où le rappeur annonce une date de concert, Millésime K fait face à une levée de boucliers de la part des élus et des associations. Martine Aubry, la première édile de Lille, avait exigé en mars dernier l'interdiction du concert, tout comme Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand . À Nantes, plusieurs associations ont fait part de leur inquiétude et la préfecture de Loire-Atlantique a décidé d'interdire le concert, initialement prévu ce samedi.

ⓘ Publicité

Une venue qui était vivement contestée

De nombreuses associations alertent sur les propos considérés comme racistes et homophobes du chanteur. Dans ses clips "Douce France", "Patriote", "Tricolore", Millésime K met en avant une vision de la France proche de celle de l'extrême droite. Tout comme cette dernière, il défend également la notion de "racisme anti-blanc". Ses positions sur les réseaux sociaux sont aussi mises en cause, notamment à l'encontre de la communauté LGBTQIA+.

En Loire-Atlantique, le Collectif de lutte pour les droits et les libertés ensemble contre les idées et les actes des extrêmes droites (CLECED), composé notamment de la Ligue des droits de l'Homme, appelait à un rassemblement de protestation mercredi dernier. Il dénonce des chansons aux "idées racistes, sexistes, homophobes et transphobes", vantant "l'exclusion et la violence". L'association Nosig, dédiée à la défense des droits des personnes LGBTQIA+ à Nantes, s'est également opposée à la venue de Millésime K : "Par ses préjugés et ses propos insultants, la prétendue musique de cet homme incarne la violence que subit au quotidien notre communauté."

Sur Twitter, l'adjoint à la culture à la Ville de Nantes, Aymeric Seassau, indique que Millésime K "n'y est pas le bienvenu" car ses "appels à la haine qui rythment ses 'concerts' n'ont pas leur place dans notre ville".

"Troubles possibles à l'ordre public"

Dans un communiqué publié ce samedi, jour du concert, le préfet de la Loire-Atlantique acte l'interdiction de ce concert non déclaré, "qui pourrait se tenir dans l’une des communes de la Communauté de Communes Sèvre et Loire", précise la préfecture. Car comme souvent, le rappeur n'a pas précisé le lieu exact de sa représentation.

"Cette décision se fonde sur les risques en matière de sécurité, le nombre de spectateurs étant indéterminé, et compte tenu des troubles possibles à l’ordre public, renforcés par les appels à empêcher ce concert exprimés ces derniers jours", détaille la préfecture, qui précise que le communiqué est adressé "aux maires des 11 communes de la communauté de communes Sèvre et Loire".