EN IMAGES - Le début des travaux au musée Dobrée à Nantes

Après onze ans de fermeture, les travaux de rénovation du musée Dobrée à Nantes, près de la place Graslin, commencent lundi 27 septembre. Un chantier d'une centaine d'ouvriers qui durera environ 2 ans. La réouverture du musée est prévue pour la fin 2023 - début 2024. Le département de Loire-Atlantique espère y accueillir 100.000 visiteurs à l'année. En effet, le musée Dobrée est riche de 135.000 œuvres, balayant 5.000 siècles d'art, venant de cinq continents. Il est tout aussi riche du point de vue du patrimoine car il se compose du manoir Jean V datant du XVe siècle, du palais Dobrée du XIXe siècle, et d'un troisième bâtiment des années 70.

Un premier projet retoqué

Les travaux démarrent, donc, mais cela n'aura pas été sans mal! Depuis la fermeture en 2010, les problème liés à la réhabilitation du musée se sont succédé. Un premier projet a été retoqué après plusieurs années en raison d'un recours déposé par l'association Nantes Patrimoine. "On a complètement revu notre copie", concède Julie Pellegrin, directrice du grand patrimoine de Loire-Atlantique.

"Des espaces verts réduits"

Si le deuxième projet a bien résisté jusqu'à ce jour, lui aussi fait grincer quelques dents. L'un des principaux motifs de désaccords : le réaménagement des jardins du site, amenés à être "réduits" selon Nantes Patrimoine, et moins accessibles pour les habitants du quartier. "La partie centrale va être fermée avec une grille et il faudra passer par la billetterie pour y accéder. Même si c'est gratuit, les enfants n'iront plus", regrette le président de l'association Guillaume Turlan.

"C'est dommage de perdre de l'espace vert en centre ville, ce qui se fait très rare" - Guillaume Turlan, de Nantes patrimoine

Faux, répond le département de Loire-Atlantique : certes les espaces verts seront désormais ouverts aux horaires du musée mais aucune grille n'est prévue et des jeux pour enfants seront installés dans la partie nord.

Une extension en verre et acier

Autre élément de discorde, la création d'une extension de verre et d'acier. "Le manoir Jean V qui date du XVe siècle va être percé en son pignon et c'est très dommageable parce que les bâtiments du XVe siècle sont malheureusement très peu nombreux à Nantes", souligne Guillaume Turlan. "Le patrimoine c'est utile quand c'est partagé par tous", note quant à elle Julie Pellegrin, cette extension permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Mais elle promet : "on n'abîmera rien, on ne peut pas être plus respectueux".

"Le patrimoine, ça doit vivre." - Julie Pellegrin, département de Loire-Atlantique

43 millions d'euros

L'association Nantes patrimoine a bien déposé un nouveau recours mais, cette fois, il ne permet pas de stopper les travaux. Reste le coût de la rénovation du musée : 43 millions d'euros au lieu des 28 millions annoncés au départ. Un surplus qui s'explique, entre autres, d'après le département, par le temps qu'il a fallu pour mener à bien le projet, et par l'effet de la crise sanitaire qui fait gonfler les prix, notamment ceux des matières premières.

Plan du futur musée Dobrée à Nantes - Département de Loire-Atlantique

Esquisse des futurs jardins du musée Dobrée à Nantes. - Atelier Novembre / Département de Loire-Atlantique