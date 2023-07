Nantes : le feu d'artifice du 14-Juillet sera à nouveau tiré du pont Anne de Bretagne

Plus de 40.000 Nantais et curieux sont attendus, ce vendredi pour le traditionnel feu d'artifice du 14-Juillet qui sera, une nouvelle fois, tiré depuis le pont Anne de Bretagne vers 23 heures. Imaginé autour du thème "Nantes et la Loire", le spectacle pyrotechnique, il faudra se situer quai de la Fosse, parc des Chantiers, quai François-Mitterrand ou esplanade du Mémorial pour pouvoir l'admirer dans les meilleures conditions (voir carte ci-dessous).

ⓘ Publicité

De nombreuses rues fermées dès le vendredi 7 heures

Pour installer ce feu d'artifice, conçu à partir "de matériaux biodégradables", d'après la mairie, les agents de la Ville vont fermer le pont Anne de Bretagne, dès 7 heures ce vendredi. Le stationnement dans un large secteur autour des quais de la Fosse et François Mitterrand sera interdit dès la mi-journée. Dès 20 heures, le périmètre autour du quai de la Fosse sur l’estacade, entre le quai des Plantes et la Loire, quai François Mitterrand, entre la rue Marguerite Duras et la rue Julien Videment sera complètement bouclé. Idem pour la passerelle Victor Schoelcher pendant le temps du feu d'artifice.

Plusieurs lignes de transports en commun seront également interrompue dont la ligne 1 du tramway coupée de 20 heures à 00h30 entre Gare Maritime et Commerce ou encore la ligne 5 dont la fin de service est avancée à 21 heures. Quant au pont Anne de Bretagne, il ne rouvrira qu'à partir de 4 heures, le samedi.