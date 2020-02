Nantes : le projet de Laurence Garnier pour l'arbre aux hérons

L'Arbre aux hérons va-t-il devenir "l'Arbre généalogique" ? En tout cas c'est le souhait de Laurence Garnier. La tête de liste Les Républicains aux municipales de Nantes veut faire découvrir l'histoire de la ville. L'arbre aux hérons va ouvrir en 2022 dans le bas Chantenay. Une attraction gigantesque de 32 mètres de haut avec 22 branches qui donneront accès à des jardins suspendus. Le projet va coûter au moins de 35 millions d'euros.

Laurence Garnier veut un arbre généalogique pour retracer l'histoire de Nantes

L'Arbre aux hérons est le projet culturelle le plus important à Nantes dans les années qui viennent. Laurence Garnier veut rajouter un peu d'histoire de la ville et en faire un arbre généalogique. Pour ça, la tête de liste Les Républicains veut mettre en avant des thèmes comme l'histoire de l’esclavage à Nantes, le château des ducs de Bretagne ou encore la langue bretonne. En fait, l'arbre serait diviser en deux : dans une partie on s'amuse et dans l'autre on apprend. Un projet ambitieux mais qui risque d'alourdir la facture. Pourtant Laurence Garnier l'assure : "les Nantais ne débourseront pas un euro de plus que ce qui était prévu", ce sont les partenaires privés qui mettront la main à la poche. Et puis si elle est élue maire de Nantes la cheffe de file des Républicains à Nantes devra aussi convaincre les architectes de l' arbre aux hérons car sans leur accord rien n'est possible.

Laurence Garnier annonce aussi qu'elle veut faire des "Folles journées" (spectacle de musique classique organisé à Nantes depuis 1995) dans les onze quartiers de Nantes.