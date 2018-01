Nantes, France

C' est un projet majeur qui ferait de l'ancienne carrière du Bas Chantenay le premier site d'escalade naturel urbain en France, voire en Europe. 34 voies. D'une trentaine de mètres de haut. Et pour tous les niveaux (du 4 au 7-8).

Le secteur "initiation" est déjà équipé. Certains petits Nantais se sont amusés dedans à l'occasion d'une journée découverte l'été dernier. Cette falaise est un élément central au sein des trois hectares et demi qui serviront d’écrin au Jardin extraordinaire et à l’Arbre aux hérons. Mais son équipement et son ouverture sont suspendus à la signature d'une convention. C'est un point très important du dossier. Une question d'assurance. La FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade) ne veut plus conventionner les sites naturels comme elle faisait par le passé, depuis que le tribunal de Montpellier l'a contrainte à indemniser à hauteur d'1 million 200 000 euros deux grimpeurs blessés par l'effondrement d'un bloc rocheux dans les Pyrénées.

La Fédération ne veut plus prendre la responsabilité sur l'ensemble d'un site et sur ce qui pourrait arriver à cause des défauts dans le rocher. Si il y a désaccord avec la mairie, soit ce sera en attente jusqu'à ce qu'on arrive à un accord, soit on n'installera pas de voie d'escalade sur ce site. Actuellement nous sommes en négociation avec la ville de Nantes pour signer une convention qui satisfasse les deux parties." - Pierre Talamas, président du Comité Territorial 44 de la FFME

La fédération veut se limiter à l'installation et à la maintenance des voies d'escalade. C'est une décision prise lors de son assemblée générale en mars dernier. Elle laisse la responsabilité du reste au propriétaire ou à la collectivité. C'est du cas par cas. La Ville de Nantes n'a pas encore fait part de sa décision, elle fait savoir que "les services juridiques et la Direction des Sports travaillent à sécuriser juridiquement la future exploitation du site " mais elle souhaiterait voir le site d'escalade urbain de Chantenay ouvrir dès le printemps prochain.

Hervé Silhol, le cadre du CT44 de la FFME en charge d'équiper les voies de Chantenay, se dit "confiant quant à l'aboutissement du projet".

Les autres sites naturels d'escalade de Loire-Atlantique font pour le moment l'objet de conventions passées avec les mairies : le site de Pont Caffino avec la mairie de Maisdon-sur-Sevre et le site de la Roche-Ballue avec la mairie de Bouguenais. La fédération souhaiterait à l'avenir signer des conventions avec le département.

Il y a quelques mois l'escalade est devenu sport olympique. Deux athlètes tricolores, un homme et une femme, représenteront la France aux JO de Tokyo en 2020.