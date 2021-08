Nantes : le public a voté pour le parfum de la ville, il sentira le gâteau nantais et le magnolia

Un soupçon de gâteau nantais et une pointe de magnolia. Pendant deux mois, les visiteurs ont pu voter pour le parfum qui représentait le plus Nantes à leur yeux, parmi trois propositions. Près de 30 000 participations plus tard, le Voyage à Nantes a dévoilé ce jeudi les résultats. C'est le parfum du nez Bertrand Duchaufour, la proposition numéro 1, qui a remporté le plus de suffrage avec 38,24% des votes.

J'ai découvert la ville, et en même temps une façon d'exprimer tout mon art

Nez depuis plus de 35 ans, Bertrand Duchaufour a d'abord découvert la ville, qu'il ne connaissait pas, pendant deux jours de visites. Il en a retenu plusieurs choses et trois odeurs fortes qui composent son parfum : " d'abord le gâteau gourmand nantais créé la sensualité de fond du parfum. Le magnolia, entré pour la première fois en France à Nantes, j'en ai fait le cœur du parfum. Et puis, la note boisée de santal et de vétiver vient structurer le tout" explique le lauréat.

Le parfum sera commercialisé à la mi-novembre, "pour, pourquoi pas, être déposé sous le sapin". Une eau de parfum qui sera vendue au prix de 45 euros les 55ml. Il pourra être acheté dans les boutiques du Voyage à Nantes et plusieurs commerces du centre-ville de Nantes.