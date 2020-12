Nantes : le spectacle son et lumière Lucia projeté sur la cathédrale définitivement annulé cette année

La cathédrale de Nantes ne s'illuminera pas de mille feux pour les fêtes de fin d'année en 2020. Le spectacle son et lumière Lucia, qui a lieu une fois tous les deux ans, est annulé cette année. La décision, longuement débattue jusque dans les plus hautes sphères de l'Etat, a été prise jeudi 17 décembre par le comité interministériel Covid-19.

La préfecture avait déjà indiqué mardi 15 décembre que les nouvelles mesures gouvernementales parues dans un décret du Journal officiel n'autorisaient pas les grands rassemblements de personnes pour des spectacles. "Avec ce décret, on pouvait espérer une dérogation", explique Wilhem Thomas, de l'association Lucia. "Mais là, on ne peut pas aller plus haut que cette décision. Nous n'avons pas vraiment de regrets, on a tout tenté."

Une reprogrammation en 2021

La question s'était posée d'organiser ce "mapping vidéo" sur la cathédrale avec une sorte de déambulation du public, pour éviter un trop grand rassemblement. Mais selon Wilhem Thomas, une telle situation aurait été "ingérable" d'un point de vue sanitaire.

Ce spectacle, en partenariat avec l'artiste peintre nantais Alain Thomas, devait mettre à l'honneur "L'Amazonie colorée" du 22 au 30 décembre. Une édition très attendue cinq mois après l'incendie criminel qui avait touché la cathédrale. En 2018, 200 000 personnes s'étaient déplacées pour l'édition consacrée au "Noël slave". Le spectacle Lucia devrait être reprogrammé en 2021, probablement aussi pendant les fêtes de fin d'année.