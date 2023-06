Nantes : les coulisses de la transformation de la Beaujoire pour le concert de Mylène Farmer

"C'est absolument hors-norme", glisse une habituée des organisations de concerts, à pied d'œuvre au stade de la Beaujoire. À peine le dernier match de la saison du FC Nantes terminé, samedi soir, les premiers ouvriers ont commencé leur "course-contre-la-montre". Transformer un stade de football en salle de concert, "c'est du boulot", sourit un témoin de cette métamorphose qui permettra d'accueillir les 60.000 fans de Mylène Farmer, ce vendredi et samedi soir .

Entre 100 et 200 ouvriers par jour

"La Beaujoire, c'est plus de trois fois le nombre de spectateurs qu'au Zénith", explique Sacha Réau-Renaud, employée à O Spectacle, un sous-traitant de la tournée "Nevermore ". Les premiers semi-remorques sont arrivés, tôt dimanche matin, sur le lieu du deuxième rendez-vous de la tournée de la superstar. Le défilé des poids-lourds, qui venaient à peine de charger le matériel tout juste le spectacle terminé au stade Pierre-Mauroy de Lille, a duré de longues heures. Près de 100 semi-remorques qui ont emmené avec eux quelque 100 à 200 ouvriers et qui petit à petit ont envahi la moitié du parking de la Beaujoire qui leur était réservé pour l'occasion.

À l'intérieur du stade, la transformation a débuté par la protection du gazon. "Toute la pelouse a été recouverte en plaques de PVC afin d'être protégée pour les joueurs du FC Nantes", détaille Sacha Réau-Renaud. Sept mille mètres carrés de surface à recouvrir pour permettre le déchargement de tout le matériel puis le montage grâce à des grues-remorques déployées sur place. De jour, et parfois de nuit, les ouvriers ont assemblé pièce par pièce, devant la tribune Loire, une scène de 60 mètres de largeur, prolongée par une avant-scène en croix.

Des dizaines de semi-remorques sont stationnés sur le parking de la Beaujoire pour les besoins des deux concerts de Mylène Farmer à Nantes. © Radio France - Florian Cazzola

Un temple du football transformé en cathédrale musicale

Dans le plus grand secret, une des marques de fabrique de la chanteuse de 61 ans, les ouvriers ont ensuite monté le décor. Toujours impressionnant dans les concerts de Mylène Farmer. Les fans qui ont eu la chance de pouvoir dégoter un billet pourront notamment admirer une reproduction de cathédrale gothique où sont présentes voûtes et gargouilles avec une tête de rapace. Et sur les côtés, des damiers multicolores en version XXL. "C'est absolument impressionnant", souffle une personne qui a pu assister au chantier.

À l'extérieur de l'enceinte, un petit village a été créé pour accueillir et permettre aux ouvriers de quasiment vivre sur place. "On embauche plus d'une vingtaine de corps de métiers différents, détaille la chargée de communication de la société O Spectacle. Il y a tout le personnel technique, mais aussi des employés pour accueillir ce personnel, comme des "runners" (sic) ou des cuisiniers." Des cuistos qui doivent préparer près d'un demi-millier de repas au quotidien pendant les 13 dates en France, en Suisse et en Belgique de la chanteuse. Un gigantisme qui rappelle Johnny Hallyday en 2012, dernier artiste à s'être produit à la Beaujoire.