Nantes : toutes les infos pratiques pour voir le spectacle Lucia

Lucia, le spectacle de sons et lumières est de retour ce mercredi 22 décembre à Nantes. Excepté le 24 décembre, des projections sont prévues tous les soirs sur la facade de la cathédrale et sur celle du Muséum d'histoire naturelle. On vous donne tous les détails pratiques pour y assister.

Après l'édition 2020 avortée à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, Lucia fait son grand retour dans le centre-ville de Nantes. Cette année, le spectacle de sons et lumières donne rendez-vous à la cathédrale de Nantes ainsi que devant le Muséum d'histoire naturelle. Deux lieux de rendez-vous pour deux projections gratuites sur le thème de l'Amazonie et de la jungle. Elles démarrent ce mercredi 22 décembre au soir, et se termineront le jeudi 30 décembre. Une seule soirée sans spectacle, celle du 24 décembre.

Cinq projections chaque soir

Il y aura cinq projections par soirée sur le parvis de la cathédrale de Nantes. La première à 18h45, et la dernière à 21h25. Covid-19 et situation sanitaire oblige, il n'y aura qu'une seule entrée pour y accéder, depuis la rue du roi Albert, la rue de la préfecture. Le pass sanitaire est obligatoire pour assister au spectacle, le port du masque le sera aussi. Des palpations de sécurité, des contrôles de sacs et de paquets seront aussi à prévoir à l'entrée.

Jusqu'au 30 décembre, interdiction de stationner autour de la cathédrale de Nantes de 14h à 22h30, dans un périmètre bien défini. Voici les rues concernées par les restrictions de circulation à Nantes :

rue de Strasbourg

rue Beausoleil

rue Notre Dame

rue du Général Leclerc Hauteclocque

rue de l'Hôtel de Ville

rue Saint-Léonard.

Dans tout ce périmètre, la circulation sera complètement fermée de 17h45 à 22h15. Les accès et les sorties de garages seront interdits. Seules les voitures de sécurité et d'urgence seront autorisées. Interdiction également de circuler place de la Monnaie à Nantes de 18h à 21h. Même dispositif de sécurité autour du Muséum d'histoire naturelle avec contrôle du pass sanitaire et port du masque obligatoire.