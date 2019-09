Nantes : les statues de la place Royale trouvent preneur

Nantes, France

Exposées à Nantes dans le cadre du "Voyage à Nantes" qui s'est achevé ce dimanche, les 700 statues de la place Royale sont à vendre sur le site internet "le bonvivre". A saisir, des guerriers, des lions, des Vénus ou encore des fontaines. Si certains achètent en ligne, d'autres viennent sur place faire leur marché. "J'ai un jardin de 12 mètres carrés et je me suis dit que j'allais faire la place Royale chez moi" reconnait Martine qui habite quartier Bellevue. Venue avec son mari, cette Nantaise a acheté une statue. "C'est une jeune fille avec des épis dans les bras. Elle a un air rêveur" précise t-elle.

C'est peut-être un peu kitsch mais cette statue sera parfaite dans mon jardin" Martine

Les statues place Royale - GJ

Des statues comprise entre 108 et 1.695 euros

Martine a déboursé un peu moins de 200 euros pour sa statue. "C'est une folie raisonnable. Un coup de cœur" affirme cette retraitée, passionnée d'art. "Je crois même que j'ai fait une affaire car j'ai bénéficié de 20% de réduction" confie t-elle. La statue sera livrée à son domicile d'ici la fin de la semaine. Et comme elle réside dans l'agglomération nantaise, la livraison est gratuite. "Et en plus, ils vont me la fixer au sol. C'est génial" conclut-elle.