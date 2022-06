Nantes : où se rafraîchir pendant le pic de chaleur

Avec les températures qui dépassent déjà les 30 degrés ce mercredi et qui vont frôler les 40 vendredi et samedi, on a qu'une envie : faire trempette pour se rafraîchir. La ville de Nantes a donc décidé de remettre en eau plus tôt que prévu ses 17 pataugeoires pour les plus petits. Pour les grands, la piscine extérieure des Dervallières rouvre ce jeudi 16 juin.

Où trouver les pataugeoires ?

La ville de Nantes compte 17 pataugeoires ouvertes aux moins de 12 ans, sous la surveillance des parents. Il faut y ajouter le Miroir d'eau au pied du château des Ducs de Bretagne et les jeux d'eau du Clos Torreau. Elles ont commencé à être remises en eau depuis ce mardi. Les dernières le seront ce samedi.

Déjà en fonctionnement : Bout-des-Pavés, Port Boyer, parc de Procé et place de la Basse Mar (au bout de l'île de Nantes), parc de la Noé Mitrie (quartier Saint-Donatien), Jardin des plantes, Malakoff, Grande Noue et Grande Garenne (quartier Bottière).

Début ce jeudi : La Halvêque, Breil Malville, square Jean Le Gigant (Chantenay).

Début ce vendredi : Chênes des Anglais, Boissière, parc du Plessis Tison (près du boulevard des Belges).

Début ce samedi : Petite Sensive et Croix-Bonneau.

Les parcs et jardins

Pour se rafraîchir à Nantes, il y a aussi les 101 parcs et jardins que compte la ville. Les plus connus : le jardin des plantes, le parc de Procé, le parc du Crapa sur l'île de Nantes. Et les plus petits : le parc de la Moutonnerie, celui de la Crapaudine ou encore celui des Dervallières. Et bien sûr, les bords de Sèvre et les bords de l'Erdre, plus ombragés que les bords de Loire, hormis le long de la prairie de Mauves.

Près de Nantes, on peut aussi aller chercher l'ombre du parc de la Morinière à Rezé, où sur les îles Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire ou encore dans la forêt de Touffou à Vertou et au bord du canal de Nantes à Brest ou au bord du canal de La Martinière au Pellerin.