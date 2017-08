Nantes : plus de 100.000 visiteurs au musée d'Arts depuis sa réouverture

Depuis sa réouverture le 23 juin dernier, le musée d'Arts de Nantes a accueilli plus de 105.000 visiteurs. Cela représente en moyenne 2.000 personnes par jour. Les pass illimités vendus à 10 euros rencontrent aussi le succès. Près de 10.000 ont été vendus depuis le début de l'été.

Depuis sa réouverture le 23 juin, plus de 105.000 visiteurs ont parcouru les salles du musée d'Arts de Nantes. Il y a l'effet nouveauté, mais aussi la joie des Nantais de retrouver leur musée qui était fermé depuis six ans. Et Nantes a aussi beaucoup changé en six ans, de nombreux ménages sont venus s'installer et avec le Voyage à Nantes, la ville est beaucoup plus animée l'été.

Près de 10.000 pass vendus

Deux ingrédients contribuent au succès du lieu, analyse Sophie Lévy, la directrice du musée. "Le musée a beaucoup manqué aux Nantais, ils étaient impatients de le retrouver et ils sont venus nombreux dès qu'ils ont pu. Et ça nous réjouit ! Et Nantes est devenue une ville très animée l'été, il y a beaucoup de monde dans la ville. Peut-être qu'une part non négligeable est venue pour visiter le nouveau musée."

Les pass illimités, vendus 10 euros, ont aussi du succès. Depuis le 26 juin, près de 10.000 ont été vendus. Il faut dire que ça vaut le coup : l'entrée unique coûte 8 euros.