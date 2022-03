Nantes : retour du carnaval après deux ans sans défilé

Quinze chars et un groupe de grosses têtes défileront les dimanche 3 avril et samedi 9 avril pour le carnaval de Nantes.

Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, le carnaval revient à Nantes. Une édition 2022 sous le signe de l'humour pour les seize associations de carnavaliers et l’ensemble des bénévoles, regroupés au sein de l’association NEMO. Quinze chars et un groupe de grosses têtes seront dévoilés aux Nantais le dimanche 3 avril et le samedi 9 avril.

Rendez-vous les dimanche 3 avril à 14h30 pour le carnaval de Jour et samedi 9 avril à 21h pour le carnaval de Nuit.

Itinéraire des défilés de jour et de nuit : départ Place Foch, Rue Sully, Quai Ceineray, Port Communeau, Place Lenôtre, Cours des 50 Otages, Rue de la Mairie, Rue de l’Évêché, et retour Place Foch.

La programmation musicale comptera onze groupes de musique sur chaque défilé. Le Cours Saint-André, où seront stationnés les chars pour les défilés de jour et de nuit, ne sera pas accessible au public, ni avant ni après les défilés.

Le Bal des Enfants aura lieu le mercredi 6 avril de 14h à 17h sur le Cours Saint-André.

Au programme : animations maquillage, concert La Vache qui Rock par la Compagnie Colbok, Fanfare du Collège de la Colinière et Batucada du Collège du Hérault, et goûter.