Découvrez la candidate nantaise dans l'émission Top Chef sur M6

L'émission de cuisine Top Chef démarre ce mercredi soir sur M6. Pendant plusieurs semaines, 15 candidats vont s'affronter autour des fourneaux. Parmi eux, il y a une jeune restauratrice nantaise. Elle s'appelle Sarah Mainguy.

Il fallait habituer mes parents à l'idée que j'allais faire de la cuisine - Sarah, candidate Top chef

Pour Sarah Mainguy, la cuisine n'est pas forcément une histoire de famille. "Chez moi, on est un peu des épicuriens. On aime bien boire, bien manger, rester à table pendant des heures. Mais c'est vrai qu'on n'est pas une famille de cuisiniers", reconnaît la jeune candidate de 26 ans.

Sans parents, ni famille dans la profession, ce n'est qu'après l'obtention d'un Baccalauréat général littéraire (option histoire des arts) que la nantaise d'adoption s'est tournée vers la cuisine. "Ce que j'aimais dans la cuisine, c'était le rapport avec l'art. Le côté hyper créatif. Il fallait habituer mes parents à l'idée que j'allais faire de la cuisine", souligne la participante.

Pourtant, les débuts n'ont pas été de tout repos pour la jeune femme. "Les premières expériences ont été un peu compliquées parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas. Et on a beau se faire des idées, ce n'est jamais ce à quoi on s'attend. Mais je pense que j'ai vite compris que c'était un endroit où je me sentais bien, que c'était le seul endroit où j'étais à l'aise pour créer. C'est carrément le côté artistique qui m'a plu et qui a fait que c'est ma passion aujourd'hui."

Sarah Mainguy, candidate de Nantes pour l'édition 2021 de Top Chef © Radio France - François Ventéjou

Après des études de cuisine à Paris, et une première expérience dans plusieurs bistrots, la jeune femme a décidé de s'installer à Nantes, la ville d'origine de son compagnon Damien, pour ouvrir un restaurant.

Ça fout un coup de pied au cul - Sarah, candidate à Top Chef

Pour le moment, impossible d'en savoir plus sur la durée de son aventure dans l'émission de cuisine sur M6, c'est top secret. Ce que l'on sait, c'est que la candidate a été directement contactée sur Instagram par la production.

Avec le recul, elle reconnaît que c'est une vraie chance et que l'émission a fait beaucoup de bien dans sa carrière. "J'ai appris énormément. J'ai dû gagner honnêtement quelques années d'expérience. Grâce à Top Chef, tu rencontres des très grands chefs, des candidats très bons et puis on se fait challenger sur des épreuves qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément en restaurant dans un temps imparti. Ça fout un coup de pied au cul. "

Une aventure qui a également permis à la jeune femme d'oser voir plus grand. "Je me suis aussi rendue compte que j'avais une cuisine très "bistro", mais qu'il n'y avait pas une si grande marge pour passer à du gastro. Ça m'a ouvert d'autres horizons et je me suis dit 'peut-être que j'ai le droit'. Je crois que je ne m'en pensais pas capable. En fait, c'est Top Chef qui m'a fait me rendre compte que c'était un peu débile de penser comme ça".

Des cuisines aux caméras

Mais passer à la télévision n'était pas forcément très simple pour la restauratrice, qui reconnaît avoir perdu ses moyens sur la première émission. "Au tout début, c'était très étrange de voir autant de caméras, il y a énormément de monde. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue. Les cameramans deviennent nos potes", s'amuse la candidate avant d'ajouter, "finalement, ça devient une grande famille. Et à la fin, on se dit quoi? C'est déjà fini?".

Le stress du tournage passé, place désormais à l'angoisse de la diffusion. "Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit à l'antenne. Ça se trouve j'ai dit des bêtises, ou une blague horrible. J'ai hâte mais je suis pas sûr d'avoir envie de me regarder". La restauratrice espère des retombées positives pour son établissement.