Nantes : un ancien garage Renault transformé en théâtre

Un nouveau théâtre voit le jour à Nantes. La ville en compte plus de 20. Inauguration ce vendredi soir quartier Mellinet, du Théâtre de la rue de Belleville.

Les trois comédiens à l'origine du projet ont travaillé pendant plus d'une d'année aux côtés d'une cinquantaine de bénévoles pour transformer un ancien garage Renault en scène de théâtre.

Le chantier touche à sa fin. L'inauguration a lieu ce vendredi soir.

Les trois comédiens de la compagnie du "Théâtre populaire nantais" ont littéralement créé leur propre lieu de travail. Ils ont reçu une aide de la Région (15 000€), ils ont également récolté 10 000 € grâce à un financement participatif. Puis chacun a déboursé 40 000€.

Je pense que plus il y aura de théâtres, plus les gens s'habitueront à aller au théâtre et plus les artistes pourront jouer longtemps leur spectacle donc avoir la possibilité de vivre de leur spectacle. Là les artistes sont obligés de jouer à droite à gauche deux jours ici, deux jours là, pour un petit cachet mais ils n'augmentent pas leur public. - Régis Flores, l'un des trois comédiens associés.