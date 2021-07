Nantes : un an après l'incendie de la cathédrale, l'attente des visiteurs

Le 18 juillet 2020, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes était ravagée par un incendie volontaire. Un an après, alors que l'édifice reste fermé pour rénovation et dépollution, les visiteurs trépignent.

Sa réouverture partielle n'est prévue, au mieux, que pour la fin de l'année 2023, mais déjà l'impatience est palpable sur le parvis de la cathédrale de Nantes. Un an après l'incendie du 18 juillet 2020, qui a entraîné de nombreuses destructions, l'émotion reste forte devant les dégâts causés par le bénévole à l'origine du feu.

Un "bijou d'architecture"

Joseph, par exemple, n'arrive pas à détacher les yeux de l'édifice. Prêtre à la retraite et ordonné à l'intérieur même de ces imposants murs, ce vieil homme qui habite juste en face de la cathédrale depuis de longues années ressent comme un vide, à contempler une façade et des portes résolument closes. "C'est un bijou d'architecture, très cher à mon cœur", souffle-t-il d'une petite voix étouffée. Chantal, tout aussi émue, a encore du mal à assimiler la nouvelle, même un an après. "Ah oui, moi ça me rend malade. Ca me touche, parce que c'est notre patrimoine."

La cathédrale de Nantes, incendiée le 18 juillet 2018, ne rouvrira partiellement que fin 2023. © Radio France - Sarah Mansoura

L'étendue des destructions a particulièrement impressionné Jacqueline, venue observer la cathédrale avec son petit-fils. "Je l'ai vue brûler", raconte-t-elle, "ça m'a immédiatement fait penser à l'immense incendie de 1972, j'ai dit 'mon dieu, non, on ne peut pas revivre ça !' C'était une horreur, ça a marqué tous les Nantais". Aujourd'hui, la cathédrale est toujours fermée. L'intérieur n'a pu être visité que par quelques médias, dont France Bleu Loire Océan. Les visiteurs devront attendre a minima la fin de l'année 2023 pour pénétrer de nouveau dans l'édifice.