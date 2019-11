Nantes : un grand musée Jules-Verne va ouvrir dans le bâtiment Cap 44

Le bâtiment Cap 44 à Nantes va accueillir le musée Jules-Verne, une bibliothèque et un belvédère. Le projet devrait voir le jour à l'horizon 2024-2025 pour un coût estimé entre dix et quinze millions d'euros.

Nantes, France

À Nantes, le bâtiment Cap 44 va accueillir le musée Jules-Verne, une bibliothèque et un belvédère sur le toit. La maire de la ville Johanna Rolland l'a annoncé ce mercredi. Dans quelques années, le bâtiment situé en face de la carrière Miséry devrait devenir l'un des lieux culturels les plus prisés de la ville. Il va également abriter un espace d’exposition.

Le transfert du musée Jules-Verne

Le musée Jules Verne, actuellement sur la butte Sainte-Anne, sera transféré dans ce bâtiment. La superficie du musée va passer de 250 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Aymeric Ceasseau est adjoint au maire en charge de la lecture publique et de la bibliothèque. "On a un musée qui est apprécié du public mais qui est aujourd'hui sous dimensionné par rapport aux collections qui sont les nôtres. Pour le moment, nous ne pouvons pas les exposer en totalité. Ce sera possible avec le nouveau musée".

Ouverture prévue en 2024-2025

Le belvédère sur le toit du cap 44 sera l'une des attractions de ce nouveau lieu culturel. Gratuit et accessible à tous, il offrira une vue panoramique sur la Loire, la Maison radieuse, Trentemoult et bien sûr le jardin extraordinaire. Les travaux devraient démarré en 2022-2023 pour une ouverture à l'horizon 2024-2025. Le coût global du projet est compris entre dix et quinze millions d’euros.

Vue panoramique sur Nantes depuis le futur belvédère du cap 44 © Radio France - Fabrice Hawkins

© Radio France - Fabrice Hawkins