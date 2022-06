Nantes : un nouveau "Pass musées" à 15€ par an

La mesure était à l'ordre du jour du conseil métropolitain des 29 et 30 juin. La mise en service à compter du 12 septembre prochain d'un "Pass musée". La formule est simple : pour 15 euros pas an et par personne, le "Pass" permet l'accès illimité aux cinq musées gérés par la métropole. Il s'agit des Musée d’arts, Musée d’Histoire (Château des Ducs), Muséum d’Histoire Naturelle, Musée Jules Verne et Chronographe.

Ce nouveau pass remplacera les deux offres qui cohabitaient jusqu'alors : un pass à 10 euros par an pour un musée illimité, et un pass à 20 euros par an pour visiter les cinq musées.

"L'idée c'est de favoriser la démocratisation culturelle, on pense que la culture est un moyen d'émancipation" explique Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes métropole qui se félicite que la "métropole nantaise figurent parmi celles qui vont le plus loin sur ce sujet dans notre pays".

Par ailleurs la gratuité des musées métropolitains se poursuit pour les moins de 18 ans, les personnes en situation de handicap, les bénéficiaires du minium vieillesse, et les détenteurs de certaines cartes professionnelles.