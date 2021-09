Nantes : un tramway de 1914 circulera ce dimanche pour les Journées du Patrimoine

Une rame de tramway vieille de plus de 100 ans circulera ce dimanche après-midi sur la ligne 1 à Nantes. Pour les Journées du Patrimoine, la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan) sort cette relique de ces hangars de maintenance. Il sera alors possible d'y embarquer pour quelques arrêts.

Impossible de la rater même de l'extérieur. Avec son étrange forme et sa carrosserie jaune elle attire les regards. Sur le toit, une publicité de chaque côté, toutes deux d'époque dont une pour LU, marque nantaise. Quelques ouvriers ont travaillés dessus pour vérifier que tout fonctionne bien pour le lancement.

Sur le toit du tramway, des publicités d'époque pour se plonger dans l'ambiance. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Voyage dans le temps

Avec ses vieilles inscriptions comme "ne pas cracher", c'est un vrai retour en arrière proposé dans ce trajet. La montée se fait à l'avant en traversant la cabine du conducteur. Un endroit dans lequel il est en réalité possible de stationner pendant le voyage. Face au pilote, très peu de commandes, une sobriété déroutante à l'heure du tout numérique.

Pour entrer dans la rame il faut passer par la cabine du conducteur. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"La difficulté c'est de trouver des pièces de rechange si elles cassent, explique Gilles Couret, responsable de la maintenance. On n'en trouve plus dans le commerce [rires]." Sous nos yeux, du bois partout dans un très bel état. Les sièges sont en osier et en acajou, des matières nobles. Elles tranchet avec les sièges en plastique couverts de tissus.

Dans la cabine du conducteur, les éléments de conduite sont rudimentaires. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Polyvalence

Il fallait changer les dossiers de positions à chaque terminus pour "un meilleur confort", détaille Gilles Couret. Ils ne sont plus que deux à la Semitan à être en mesure de conduire un tel engin. "C'est du patrimoine important, on ne veut pas le laisser dans un hangar il faut le sortir", martèle Gilles Couret.

À l'époque le conducteur était appelé le "wattman", il ne fallait pas le déconcentrer pendant le trajet. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Dans la rame, les voyageurs profitent également de rideaux pour le soleil, fleuris comme une vieille tapisserie de nos aînés. Il était possible de les baisser ou lever selon la guise des voyageurs. Une grande lanière en cuir traverse tout ce tramway, ce n'est pas un support mais un système pour sonner une cloche, le but : demander à ce que l'on s'arrête.

Dans la rame, des sièges en osier avec de l'acajou et de nombreux matériaux nobles. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ce tramway a arrêté de circuler en 1958, avant d'être remis sur pattes par des passionnés et la Semitan quelques décennies plus tard. "On est fier" d'avoir ce type de rame, c'est "rare" précise Gilles Couret.