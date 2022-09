Nantes: Sandrine, championne des jeux télé, revient en prime time ce samedi soir sur France 2

La nantaise Sandrine Pal revient à la télé ce samedi soir dans le "Quiz des champions" après avoir participé pendant plus de six mois en 2020 à "Tout le monde veut prendre sa place". Elle détient d'ailleurs le 2è record de longévité du jeu pour une candidate.

Une nantaise en prime time ce soir sur France 2. Sandrine Pal participe au "Quiz des champions", un jeu télé présenté par Cyril Féraud qui rassemble des champions d'autres jeux TV qui vont s'affronter sur différents quizz de culture générale. Sandrine a été choisie car elle est la deuxième femme ( et la 4è candidate en comptant les hommes) a être restée le plus longtemps sur le fauteuil de "Tout le monde veut prendre sa place", le jeu télé du midi sur France 2. Elle totalise 142 victoires consécutives : "je suis restée plus de six mois à l'antenne chaque midi" raconte celle qui désormais enseigne l'anglais à l'Université de Nantes.

Les origines de l'aventure

Fan de culture générale et de quizz en tout genre, l'idée de participer à un jeu télé trottait depuis longtemps dans la tête de cette nantaise, maman de deux adolescents et mariée à un américain. C'est justement lors du retour de la famille en France, après des années de vie aux Etats Unis que Sandrine, qui à l'époque n'a pas de travail, tente l'aventure "Qui veut prendre sa place".

On m'a reconnu plusieurs fois dans des bibliothèques et des librairies

"Je regardais ce jeu chaque été quand je rentrais en France pour les vacances et j'aimais bien, alors je me suis inscrite à un casting à La Trinité-sur-mer. J'ai été sélectionnée pour la session de tournage d'octobre 2019 et ensuite tout s'est emballé". Sandrine enchaîne les victoire et reste à l'antenne plus de six mois. "On m'a reconnue plusieurs fois dans la rue mais le plus souvent c'était dans des bibliothèques ou des librairies, car il n'y a pas de mystère, ceux qui regardent les jeux télé fréquentent aussi les librairies et les bibliothèques" raconte encore la championne nantaise. Ses enfants ont assisté à quelques tournages à la Plaine-Saint-Denis, "ils avaient des étoiles dans les yeux" se souvient-elle, mais "comme ils n'avaient jusqu'alors jamais vécu en France, ils n'avaient pas la culture télé française, et donc au bout d'un moment que maman soit chez Nagui tous les midis, ça leur faisait ni chaud ni froid".

Les coulisses des tournages

Á l'époque ou Sandrine participe au jeu, c'est en effet Nagui qui pilote l'émission (il a depuis passé la main à Laurence Boccolini ). Au delà du plaisir de répondre à des questions, au plaisir de jouer, Sandrine retient surtout la joie de retrouver toutes les équipes lors de chaque session de tournage. "Les producteurs, les techniciens de la lumière du son, les maquilleuses, les stylistes... quand on a la chance de les voir tous les jours ça fait comme si c'était des collègues, c'est vraiment sympa. On tournait par sessions concentrées sur une semaine voire dix jours, et on enchainait jusqu'à huit émission par jour.

Et Nagui ? Sandrine loue "son professionnalisme, même après dix heures de tournage, son énergie inépuisable, un homme qui conserve le contact avec les candidats, fait toujours des vannes, se souvent des détails sur chacun de nous". C'est d'ailleurs Nagui lui-même qui l'a rappelé ensuite pour qu'elle participe à un autre jeu qu'il produisait "le club des invincibles" avec Olivier Minne. Sandrine a aussi participé à des pilotes (NDLR : tournage pour tester un jeu avant une diffusion) avec Bruno Guillon.

Le Quiz des champions, un "club de copains"

Ce samedi soir, elle participe pour la deuxième fois au "Quiz des champions" animé par Cyril Féraud. Un tournage qui a duré toute une journée, car le jeu est construit en plusieurs manches. Elle a retrouvé sur le tournage des concurrents qu'elle connait bien. "On est dix à jouer, il y a notamment Paul et Bruno des "12 coups de midi," sur TF1, Hervé de "Questions pour un champion" sur France 3, c'est vrai que l'ambiance sur le tournage était très sympa, car on partage la même passion, on s'est tous vu à la télé, on a tous gagné un jour, mais on a aussi tous perdu un jour et du coup on échange, sur des sujets aussi fascinants que les dynasties des capétiens, ou des mérovingiens, ou bien sur tel delta qui se jette dans tel océan... c'est comme des copains" raconte celle qui refuse de dire quelle a été son parcours dans le prime time de ce samedi soir. "Regardez l'émission plutôt" conclu-t-elle dans un sourire énigmatique.

Sa plus grande fierté dans cette aventure, avoir permis de récolter 30.000 euros pour le secours populaire lors d'une précédente émission spéciale.