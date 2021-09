La fête foraine ouvre ses portes ce samedi 4 septembre à Nantes, sur les cours Saint-Pierre et Saint-André. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux attractions, tout comme le port du masque sur l'ensemble du site.

Nantes : une fête foraine avec masque et pass sanitaire

Dès ce samedi 4 septembre, les manèges vont tourner à Nantes. La fête foraine démarre aujourd'hui jusqu'au dimanche 3 octobre, sur les cours Saint-Pierre et Saint-André. Du dimanche au jeudi, elle sera ouverte de 14 heures à 23 heures, et jusqu'à 1 heure les vendredis et samedis. Crise sanitaire oblige, plusieurs règles seront à respecter :