Nantes : une fête foraine sous le signe du COVID-19

Des mesures sanitaires imposées par la mairie et la préfecture vont encadrer la fête foraine de Nantes. Elle commence le cinq septembre et durera un mois. 82 forains vont animer les cours Saint-Pierre et Saint-André.

La traditionnelle fête foraine de Nantes aura bien lieu à partir du 5 septembre. Pendant un mois, 82 forains vont s'installer sur les cours St-Pierre et St-André. Si les lumières des attractions vont scintiller, des règles sanitaires seront à respecter par les usagers et les forains, épidémie de la COVID oblige.

Le port du masque obligatoire

La mairie et la préfecture ont élaboré un protocole strict. Le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte et autour de la fête foraine. Un vigile vérifiera à l'entrée, que chaque personne possède et porte le masque. Dans le cas contraire l'accès pourra être interdit. Un sens de circulation avec une entrée et une sortie unique sera également mis en place.

Les usagers ou professionnels qui ne respectent pas les règles sanitaires pourront être verbalisés. - Alexandra Pichoff

Les forains devront quant à eux maintenir une distance de sécurité d'un mètre dans les files d'attente. Dans les attractions, un siège sur deux devra également être libre, sauf si plusieurs personnes d'un même groupe prennent place dans le manège.

Les manettes des machines à grappin, les fusils de tirs à la carabine ou encore les cannes de la pêche aux canards seront régulièrement désinfectées par les professionnels du secteur.

Pour s'assurer du bon suivi des règles sanitaires des personnes employées par la commune circuleront dans la fête et pourront verbaliser.